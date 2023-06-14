Турки в подмогу. В городе затягивают стройку дома для омичей из аварийного жилья

Многоквартирный дом по улице 6-й Станционной, который возводят для расселения жильцов из аварийного жилья в городе, должны сдать до 31 августа 2023 года. Но как сообщила директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова на заседании комитета горсовета по вопросам ЖКХ, строительная готовность объекта сегодня составляет только 30%.