Турки в подмогу. В городе затягивают стройку дома для омичей из аварийного жилья

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
Многоквартирный дом по улице 6-й Станционной, который возводят для расселения жильцов из аварийного жилья в городе, должны сдать до 31 августа 2023 года. Но как сообщила директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова на заседании комитета горсовета по вопросам ЖКХ, строительная готовность объекта сегодня составляет только 30%.
Подрядчик — «Домостроительный комбинат — 3», которым владеет и руководит Александр Макаров, — отстает от графика на 4,5 месяца.
«Отставание по строительству 4,5 месяца. Администрация города принимает все мыслимые и немыслимые усилия к тому, чтобы работа была завершена в этом году», — отметила Парфенова.
Такое отставание от графика возникло из-за нехватки рабочих рук. Правда, в ближайшее время стройка объекта, который находится на контроле у мэра Сергея Шелеста, должна ускориться.
«Каждый день Корбут Владимир Валентинович приезжает считает строителей. Михаил Геннадьевич (директор департамента строительства, — прим. ред.) практически прорабом там стал. Людей привлекли, дополнительно, я знаю, строители приехали. Из Турции 20 человек пригнали. Думаю, срок начнет сокращаться», — добавил депутат горсовета Алексей Никитин.
Депутаты не исключают, что стройка завершится примерно через месяц-два после установленного срока, но ввести дом в эксплуатацию до 31 декабря 2023 года точно успеют.
Напомним, что в многоэтажном доме будет 218 квартир. Получат их в основном жильцы аварийным домов № 81 и № 85 по улице 50 лет Профсоюзов.