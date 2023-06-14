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Турки в подмогу. В городе затягивают стройку дома для омичей из аварийного жилья

14 июня 2023, 07:16
Фото: Омский городской совет

Дом на 6-й Станционной для омичей из аварийного жилья строят с опозданием в 4 месяца

В настоящий момент строительная готовность составляет только 30%.

Многоквартирный дом по улице 6-й Станционной, который возводят для расселения жильцов из аварийного жилья в городе, должны сдать до 31 августа 2023 года. Но как сообщила директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова на заседании комитета горсовета по вопросам ЖКХ, строительная готовность объекта сегодня составляет только 30%.

Подрядчик — «Домостроительный комбинат — 3», которым владеет и руководит Александр Макаров, — отстает от графика на 4,5 месяца.

«Отставание по строительству 4,5 месяца. Администрация города принимает все мыслимые и немыслимые усилия к тому, чтобы работа была завершена в этом году», — отметила Парфенова.

Такое отставание от графика возникло из-за нехватки рабочих рук. Правда, в ближайшее время стройка объекта, который находится на контроле у мэра Сергея Шелеста, должна ускориться.

«Каждый день Корбут Владимир Валентинович приезжает считает строителей. Михаил Геннадьевич (директор департамента строительства, — прим. ред.) практически прорабом там стал. Людей привлекли, дополнительно, я знаю, строители приехали. Из Турции 20 человек пригнали. Думаю, срок начнет сокращаться», — добавил депутат горсовета Алексей Никитин.

Депутаты не исключают, что стройка завершится примерно через месяц-два после установленного срока, но ввести дом в эксплуатацию до 31 декабря 2023 года точно успеют.

Напомним, что в многоэтажном доме будет 218 квартир. Получат их в основном жильцы аварийным домов № 81 и № 85 по улице 50 лет Профсоюзов.

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#Юлия Истомина#Строительство#Строительство дома#Многоквартирный дом#Аварийное жилье#Горсовет#Расселение#Подрядчик#Город#Общество#Новости#Омск
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