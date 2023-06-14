Стилист рассказал, как правильно подобрать наряд для офиса в жаркое время года

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Первым правилом станет отказ от шорт. Даже если в вашем офисе дресс-код не является строгим, лучше выбрать более формальную одежду, например, брюки или юбку, избегая коротких шорт, цитирует эксперта интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Следующий совет касается футболок с логотипами или надписями. В офисной среде такие футболки могут выглядеть непрофессионально. Также следует избегать футболок с большими вырезами. Вместо этого предпочтение следует отдать блузкам или рубашкам из легких тканей, которые будут более подходящим вариантом.
Не стоит выбирать слишком яркие или необычные наряды. Такие образы могут привлекать нежелательное внимание и отвлекать вас и ваших коллег от работы. Рекомендуется выбирать более традиционные и простые наряды.
Важно помнить, что открытая обувь, такая как сандалии, шлепанцы или балетки, может выглядеть неуместно в офисной обстановке, особенно если вокруг вас люди, одетые в стильные туфли и лоферы. В офисе приветствуется только закрытая обувь, а кроссовки следует оставить для повседневных активностей.
Учитывая эти рекомендации, вы сможете создать стильный и профессиональный образ даже в жаркую погоду, сохраняя соответствие офисному дресс-коду.