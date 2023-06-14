Стилист рассказал, как правильно подобрать наряд для офиса в жаркое время года

Важно помнить, что открытая обувь, такая как сандалии, шлепанцы или балетки, может выглядеть неуместно в офисной обстановке, особенно если вокруг вас люди, одетые в стильные туфли и лоферы. В офисе приветствуется только закрытая обувь, а кроссовки следует оставить для повседневных активностей.