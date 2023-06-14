СК возбудил уголовное дело после информации о нарушениях в новосибирском пансионате

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
«По данным, пожилые люди проживали в опасных условиях, а также им было причинено телесное повреждение ветерану Великой Отечественной войны. Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области проводится проверка по представленным фактам», — говорится в сообщении.
Напомним, что 98-летний пенсионер был жестоко избит в платном доме престарелых. Полиция проверяет характер полученных телесных повреждений, а мужчине выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу. На данный момент не сообщается о конкретных лицах, возможно причастных к избиению пенсионера, пишет ФедералПресс.