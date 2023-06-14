СК возбудил уголовное дело после информации о нарушениях в новосибирском пансионате

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание о возбуждении уголовного дела по информации о нарушении прав пожилых людей в частном пансионате в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.