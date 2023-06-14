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СК возбудил уголовное дело после информации о нарушениях в новосибирском пансионате

14 июня 2023, 10:08
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание о возбуждении уголовного дела по информации о нарушении прав пожилых людей в частном пансионате в Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По данным, пожилые люди проживали в опасных условиях, а также им было причинено телесное повреждение ветерану Великой Отечественной войны. Следственными органами Следственного комитета России по Новосибирской области проводится проверка по представленным фактам», — говорится в сообщении.

Напомним, что 98-летний пенсионер был жестоко избит в платном доме престарелых. Полиция проверяет характер полученных телесных повреждений, а мужчине выдано направление на судебно-медицинскую экспертизу. На данный момент не сообщается о конкретных лицах, возможно причастных к избиению пенсионера, пишет ФедералПресс.

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