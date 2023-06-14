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Самолет управделами президента целый час кружил над Омском

14 июня 2023, 08:47
Фото: 1MI
Спецборт принадлежит летному отряду Россия
Лайнер ТУ-204-300 намотал над городом как минимум 4 круга, после чего приземлился в аэропорту Омск-Центральный.

Буквально недавно в аэропорту Омск-Центральный приземлился самолет ТУ-204-300 с бортовым номером RA-64059, который принадлежит специальному летному отряду «Россия», обслуживающему первых лиц государства. В свое время этот борт строился по заказу Управления делами Президента РФ.

Удивительное в этом полете то, что над Омском этот лайнер кружил больше часа и намотал как минимум четыре круга. Из Москвы этот борт вылетел в 10:26 по омскому времени, а заходить на посадку над городом стал примерно в 13:20.

Самолет вылетел из Москвы сегодня утромСамолет вылетел из Москвы сегодня утром
Самолет вылетел из Москвы сегодня утром
Фото: Скрин с сервиса Флайрадар

После этого ТУ-204-300 несколько раз снижался, но над аэропортом вновь набирал высоту и уходил на следующий круг. Лайнер благополучно приземлился только в 14:16 по омскому времени.

Спецборт наматывал круги над городомСпецборт наматывал круги над городом
Спецборт наматывал круги над городом
Фото: Сервис Флайрадар

Не исключено, что у лайнера были какие-то технические неполадки и он, к примеру, вырабатывал топливо, либо это был тренировочный полет и пилоты из авиаотряда таким образом отрабатывали некие маневры.

Не исключено, что на этом самолете в Омск прилетел некий высокопоставленный чиновник.

#Василий Попов#Общество#Город#Происшествия#Самолет#Аэропорт#Омский аэропорт#Президент РФ#Спецборт#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия#Москва
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