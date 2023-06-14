Самолет управделами президента целый час кружил над Омском

Posted Сегодня, 08:47
Published Сегодня, 08:47
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Updated Сегодня, 08:51
Буквально недавно в аэропорту Омск-Центральный приземлился самолет ТУ-204-300 с бортовым номером RA-64059, который принадлежит специальному летному отряду «Россия», обслуживающему первых лиц государства. В свое время этот борт строился по заказу Управления делами Президента РФ.
Удивительное в этом полете то, что над Омском этот лайнер кружил больше часа и намотал как минимум четыре круга. Из Москвы этот борт вылетел в 10:26 по омскому времени, а заходить на посадку над городом стал примерно в 13:20.
После этого ТУ-204-300 несколько раз снижался, но над аэропортом вновь набирал высоту и уходил на следующий круг. Лайнер благополучно приземлился только в 14:16 по омскому времени.
Не исключено, что у лайнера были какие-то технические неполадки и он, к примеру, вырабатывал топливо, либо это был тренировочный полет и пилоты из авиаотряда таким образом отрабатывали некие маневры.
Не исключено, что на этом самолете в Омск прилетел некий высокопоставленный чиновник.