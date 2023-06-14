Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Росавиация обсуждает возможность прямого авиасообщения между Филиппинами и Приморьем

14 июня 2023, 10:12
Руководители Росавиации обсудили перспективы развития новых международных авиамаршрутов, в том числе возможность установления прямого авиасообщения между Филиппинами и Приморским краем.

Встреча с послом Республики Филиппины в Российской Федерации Игорем Байленом состоялась в штаб-квартире Росавиации. Посол выразил заинтересованность своей страны в установлении авиасообщения между Приморским и Хабаровским краями. Конкретно обсуждались прямые рейсы из Владивостока в Манилу и Себу, пишет ФедералПресс.

Пресс-служба Росавиации сообщает, что совместно с властями Филиппин Россия готова возобновить полеты из Москвы, Владивостока и Хабаровска в Манилу и Себу.

Переговоры будут продолжены, и в ближайшем будущем жители Приморья смогут летать на Филиппины напрямую.

Подпишитесь
Турки в подмогу. В городе затягивают стройку дома для омичей из аварийного жилья
Сегодня, 07:16
В Омской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с грозой
Сегодня, 10:37
Проект строительства транспортной развязки в центре Омска отправили на доработку
Сегодня, 10:45
Самолет управделами президента целый час кружил над Омском
Сегодня, 08:47
Животное погибло. В центре Омска мужчина на спор подстрелил кошку из пневматики
Сегодня, 07:25
Выявлены неблагоприятные последствия использования китайских самосвалов
Вчера, 09:55