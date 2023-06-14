Росавиация обсуждает возможность прямого авиасообщения между Филиппинами и Приморьем

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Встреча с послом Республики Филиппины в Российской Федерации Игорем Байленом состоялась в штаб-квартире Росавиации. Посол выразил заинтересованность своей страны в установлении авиасообщения между Приморским и Хабаровским краями. Конкретно обсуждались прямые рейсы из Владивостока в Манилу и Себу, пишет ФедералПресс.
Пресс-служба Росавиации сообщает, что совместно с властями Филиппин Россия готова возобновить полеты из Москвы, Владивостока и Хабаровска в Манилу и Себу.
Переговоры будут продолжены, и в ближайшем будущем жители Приморья смогут летать на Филиппины напрямую.