Росавиация обсуждает возможность прямого авиасообщения между Филиппинами и Приморьем

Встреча с послом Республики Филиппины в Российской Федерации Игорем Байленом состоялась в штаб-квартире Росавиации. Посол выразил заинтересованность своей страны в установлении авиасообщения между Приморским и Хабаровским краями. Конкретно обсуждались прямые рейсы из Владивостока в Манилу и Себу, пишет ФедералПресс.