Родители школьников готовятся к выпускному: сколько стоит организация

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
Средние затраты на организацию торжества составят около 4 тысяч рублей на каждого участника, а остальная часть бюджета будет направлена на приобретение нарядов для выпускников, пишет NEWS.ru.
Аналитики «Авито» отмечают, что общие затраты на мероприятие, включая праздничные наряды и организацию вечера, составят 15,2 тысячи рублей для родителей девушек и 12,8 тысячи рублей для юношей (при условии, что в классе 25 учеников).
Согласно данным, в России средние затраты на организацию выпускного вечера для всего класса составляют около 100 тысяч рублей. Эта сумма включает аренду лофта за 1500 рублей в час, ресторана от 3000 рублей в час, а также возможность провести выпускной на теплоходе за 4000 рублей в час. Средняя цена банкетного обслуживания на одного человека составляет около 1500 рублей. Расходы на ведущего и диджея оцениваются примерно в 17,5 тысячи рублей, а на фотографа — от 10 до 15 тысяч рублей.
Средняя стоимость вечернего платья на платформе «Авито» составляет 4,3 тысячи рублей, в то время как брючный костюм можно приобрести за 2,3 тысячи рублей. Если выбрать услугу пошива вечернего платья на «Авито Услугах», то стоимость составит около 5 тысяч рублей. Аксессуары, такие как бижутерия и украшения для волос, обойдутся в сумму порядка 430 рублей.