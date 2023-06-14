Родители школьников готовятся к выпускному: сколько стоит организация

Согласно данным, в России средние затраты на организацию выпускного вечера для всего класса составляют около 100 тысяч рублей. Эта сумма включает аренду лофта за 1500 рублей в час, ресторана от 3000 рублей в час, а также возможность провести выпускной на теплоходе за 4000 рублей в час. Средняя цена банкетного обслуживания на одного человека составляет около 1500 рублей. Расходы на ведущего и диджея оцениваются примерно в 17,5 тысячи рублей, а на фотографа — от 10 до 15 тысяч рублей.