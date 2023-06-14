Программа из 50 мероприятий. В мэрии ответили омичам, пожаловавшимся на летний лагерь

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 07:17
Updated Сегодня, 07:17
В администрации Омска ответили родителям, которые пожаловались на организацию отдыха детей в лагере «Иртышские зори».
«В 2023 году ДОЛ „Иртышские зори“ осуществляет культурно-массовую деятельность по программе воспитания „Моя Россия“. Программа включает в себя более 50 мероприятий. В течение смены с детьми проводятся культурно-массовые мероприятия, спортивные мероприятия, конкурсы, викторины. Работают кружки и библиотека», — сообщили в мэрии.
Омичи начали оставлять жалобы на работу лагеря спустя пару дней после начала первой смены в «Иртышских зорях». Родители рассказали, что с детьми никто не занимается, а еда в столовой холодная.
«Еда в столовой подается детям горячей, остывшая еда может быть только в случае опоздания отряда в столовую», — отметили в администрации Омска.
Также чиновники сообщили, что с программой лагеря можно ознакомиться на официальном сайте. А в группе ВКонтакте публикуются фото-посты с культурно-массовых мероприятий.