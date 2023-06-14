Проект строительства транспортной развязки в центре Омска отправили на доработку

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
На сегодняшнем заседании комитета горсовета по градостроительству, архитектуре и землепользованию депутаты и представители профильных департаментов повторно обсудили строительство новой транспортной развязки в районе улиц Герцена, Орджоникидзе, Добровольского и Красный Путь, что позволило бы снизить количество пробок и разгрузить транспортные потоки. Ориентировочно стоимость работ оценивают в 81 млн рублей.
В адресно-инвестиционной программе на разработку проектно-сметной документации на 2023 год заложено 6,5 млн рублей.
«Предварительно запланировано удлинение бокового проезда ул. Фрунзе севернее эстакады и примыкание проезжей части ул. Добровольского к проезжей части ул. Фрунзе шириной две полосы движения транспорта общей протяженностью 300 м с устройством тротуаров, велодорожек, ливневой канализации, наружного освещения, а также озеленение и благоустройство прилегающей территории», — сообщили в администрации Омска.
Однако представленный проект вызвал много вопросов у депутатов. Предложенную схему полностью раскритикол депутат Сергей Дроздов, которого поддержали Максим Астафьев, Сергей Грушичев и Дмитрий Лицкевич.
«Мы не решим вопрос пробок, построив эту развязку. Плюс непонятно назначение парковки на 32 мест. Она будет находиться там, где нет офисов. Для кого ее строят?» — поинтересовался Дроздов.
Дмитрий Лицкевич выступил против такой траты бюджетных мест. По его мнению, проект сырой, и его нельзя отправлять на экспертизу в том виде, в котором он представлен сегодня.
В итоге на заседании комитета отправили на доработку проект транспортной развязки и решили провести круглый стол совместно с проектировщиками, специалистами ГИБДД, профильных департаментов, ИТП «Град». На встрече планируют еще раз обсудить проблему проектирования новой развязки в центре города.