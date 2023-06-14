Почему голубые купальники не рекомендуются для детей: мнение тренера по плаванию

С приходом лета многие родители планируют семейный отдых на пляже вместе со своими детьми. Однако, море может быть источником не только радости, но и опасности, особенно для детей. В связи с этим, родители должны проявлять особую бдительность.