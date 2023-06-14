Почему голубые купальники не рекомендуются для детей: мнение тренера по плаванию

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:20
Updated Сегодня, 07:20
Один из способов легче отслеживать своего ребенка на пляже — выбрать для него купальник яркого цвета. Особенно рекомендуются розовый, оранжевый и желтый оттенки. Идеальным вариантом будет неоновый купальник, так как такой цвет легко заметить в воде даже на значительном расстоянии, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Однако купальники цвета морской волны или голубого цвета будут трудно разглядеть в воде. Также не рекомендуются синий, зеленый, белый, а также темные оттенки, такие как черный, серый и фиолетовый», — поясняет Светлана Гаврилова, тренер по плаванию.
Эксперт также напоминает, что детям лучше всего не плавать одним, а находиться в компании сверстников или под присмотром взрослых. Безопасность и постоянное присутствие взрослых способствуют предотвращению возможных неприятностей и аварий на воде.