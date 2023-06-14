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Published Сегодня, 07:14

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Updated Сегодня, 07:20

Почему голубые купальники не рекомендуются для детей: мнение тренера по плаванию

14 июня 2023, 07:14
С приходом лета многие родители планируют семейный отдых на пляже вместе со своими детьми. Однако, море может быть источником не только радости, но и опасности, особенно для детей. В связи с этим, родители должны проявлять особую бдительность.

Один из способов легче отслеживать своего ребенка на пляже — выбрать для него купальник яркого цвета. Особенно рекомендуются розовый, оранжевый и желтый оттенки. Идеальным вариантом будет неоновый купальник, так как такой цвет легко заметить в воде даже на значительном расстоянии, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Однако купальники цвета морской волны или голубого цвета будут трудно разглядеть в воде. Также не рекомендуются синий, зеленый, белый, а также темные оттенки, такие как черный, серый и фиолетовый», — поясняет Светлана Гаврилова, тренер по плаванию.

Эксперт также напоминает, что детям лучше всего не плавать одним, а находиться в компании сверстников или под присмотром взрослых. Безопасность и постоянное присутствие взрослых способствуют предотвращению возможных неприятностей и аварий на воде.

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