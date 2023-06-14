Опасности летнего солнца: врач предупреждает о рисках для здоровья

Согласно медику, правильное загорание является ключевым. Она отмечает, что длительное пребывание под солнцем, особенно во время его наивысшей активности, может вызвать проблемы с иммунитетом, преждевременное старение кожи и даже повысить риск развития смертельных заболеваний.