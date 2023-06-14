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Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Опасности летнего солнца: врач предупреждает о рисках для здоровья

14 июня 2023, 10:22
Врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева предупреждает о множестве опасностей, связанных с активным летним солнцем, пишет Pravda.Ru.

В то время, как солнце обеспечивает организм витамином D и создает красивый загар, оно также может иметь отрицательные последствия для здоровья.

Согласно медику, правильное загорание является ключевым. Она отмечает, что длительное пребывание под солнцем, особенно во время его наивысшей активности, может вызвать проблемы с иммунитетом, преждевременное старение кожи и даже повысить риск развития смертельных заболеваний.

Особую опасность солнца представляет для жителей северных широт, которые во время отпуска перемещаются ближе к экватору, добавляет врач.

Солнечные ожоги, по словам Скорогудаевой, вызывают воспаление кожи, которое может привести к иммунодепрессии, повреждению кожи, гиперпигментации и ускоренному старению кожи.

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