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Омичам показали, как будут застраивать микрорайон «Амурский-2»

14 июня 2023, 05:24
Фото: 1MI
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В ближайшие 10 лет там построят еще 40 жилых домов и парк.

В министерстве строительства Омской области рассказали, как будут застраивать микрорайон «Амурский-2» в ближайшее время.

«На ближайшие 10 лет запланировано строительство еще 40 жилых домов, социальных учреждений, предприятий торговли и обустройство парковой зоны», — сообщили в ведомстве.

Наглядно на предполагаемую застройку можно посмотреть в ролике:

Ранее Город55 сообщал, что в «Амурском-2» возведут восьмиэтажный дом на 93 квартиры. Разрешение на строительство получила компания «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон „Северное“.

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