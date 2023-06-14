Омичам показали, как будут застраивать микрорайон «Амурский-2»

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В министерстве строительства Омской области рассказали, как будут застраивать микрорайон «Амурский-2» в ближайшее время.
«На ближайшие 10 лет запланировано строительство еще 40 жилых домов, социальных учреждений, предприятий торговли и обустройство парковой зоны», — сообщили в ведомстве.
Наглядно на предполагаемую застройку можно посмотреть в ролике:
Ранее Город55 сообщал, что в «Амурском-2» возведут восьмиэтажный дом на 93 квартиры. Разрешение на строительство получила компания «Строительно-монтажное управление-10 Стройбетон „Северное“.