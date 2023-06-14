Омич получил 10 лет колонии строгого режима за сожжение сожительницы

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
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Updated Сегодня, 10:05
СУ СК РФ по Омской области сообщает, что 35-летнего омича признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Выяснилось, что между обвиняемым и его сожительницей произошел конфликт, где в порыве ревности мужчина облил спиртом свою возлюбленную и поджег. Происшествие случилось 28 января 2023 года в их квартире на улице 2 Кировская.
После чего 32-летнюю женщину госпитализировали с обширными ожогами лица, головы и шеи. Однако 6 февраля она скончалась в больнице. Следствием виновному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.