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Published Сегодня, 10:03

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Омич получил 10 лет колонии строгого режима за сожжение сожительницы

14 июня 2023, 10:03
Фото: Город55
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Ранее он был неоднократно судим за кражи.

СУ СК РФ по Омской области сообщает, что 35-летнего омича признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Выяснилось, что между обвиняемым и его сожительницей произошел конфликт, где в порыве ревности мужчина облил спиртом свою возлюбленную и поджег. Происшествие случилось 28 января 2023 года в их квартире на улице 2 Кировская.

После чего 32-летнюю женщину госпитализировали с обширными ожогами лица, головы и шеи. Однако 6 февраля она скончалась в больнице. Следствием виновному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Омич из ревности облил свою сожительницу спиртом и поджег
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