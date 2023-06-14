Очистители воздуха — решение проблемы загрязненного воздуха в домах жителей Омска

Очиститель воздуха Smartmi Air Purifier P1 станет хорошей инвестицией в здоровье вашей семьи. А для людей, особенно тех, кто страдает от аллергии или бронхиальной астмы, чистый воздух — это не просто слова, а необходимость. Устройство снижает уровень загрязнения воздуха и улучшает показатели его качества в помещении, с помощью лазерного датчика автоматически регулируется скорость очистки в зависимости от уровня загрязнения. Очистителем можно управлять через приложение SmartmiLink и Apple Homekit и голосовых помощников.