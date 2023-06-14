Очистители воздуха — решение проблемы загрязненного воздуха в домах жителей Омска

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
Очиститель воздуха Smartmi Air Purifier P1 станет хорошей инвестицией в здоровье вашей семьи. А для людей, особенно тех, кто страдает от аллергии или бронхиальной астмы, чистый воздух — это не просто слова, а необходимость. Устройство снижает уровень загрязнения воздуха и улучшает показатели его качества в помещении, с помощью лазерного датчика автоматически регулируется скорость очистки в зависимости от уровня загрязнения. Очистителем можно управлять через приложение SmartmiLink и Apple Homekit и голосовых помощников.
Несмотря на компактные размеры, очиститель воздуха Smartmi Air Purifier P1 обладает высокой мощностью и способен быстро наполнить помещение до 30 м² чистым воздухом. Благодаря HEPA фильтру H13, очиститель удаляет из воздуха до 99,97% таких мелких частиц как пыль, бактерии, вирусы, пыльца, аллергены, дым и другие вредные вещества.
Smartmi — имеет хорошую репутацию производителя технологичных и надежных устройств для дома. Продукция бренда представлена в крупных магазинах электроники и на маркетплейсах.
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