Глобальных изменений в меню после ребрендинга не предвидится. При этом известно, что сеть не сможет применять такие известные для пользователей наименования, как «Твистер» и «Боксмастер». Они будут заменены на новые названия — «Шеф-ролл» и «Ростмастер». При этом разницы во вкусе и стоимости продукции гости ресторана быстрого питания не заметят, уверяет совладелец компании Константин Котов.