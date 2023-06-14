Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Глобальных изменений в меню после ребрендинга не предвидится. При этом известно, что сеть не сможет применять такие известные для пользователей наименования, как «Твистер» и «Боксмастер». Они будут заменены на новые названия — «Шеф-ролл» и «Ростмастер». При этом разницы во вкусе и стоимости продукции гости ресторана быстрого питания не заметят, уверяет совладелец компании Константин Котов.
По словам бизнесмена, основное меню, за исключением фирменных позиций, будет тем же. Он также рассказал, что сложностей с поставками продукции нет, несмотря на то что некоторые товары стали стоить выше.
«Картофель фри подорожал в два раза, хотя он российский. Каких-то продуктов стало меньше на рынке. Heinz подорожал почему-то, томатов стало меньше. Но сами базовые продукты — курица, булочка, лепешка, салатный лист — это все локализовано здесь, в России. По напиткам то же самое — чай, кофе и газировка производятся в России. Мы не ожидаем, что будут какие-то проблемы с этим. В 2022 году все цепочки поставок были перестроены нашими поставщиками, где это было необходимо», — подчеркнул совладелец «Смарт сервис ЛТД».
Дизайн сети ресторанов быстрого питания практически не изменится в 2023 году после ребрендинга. Однако некоторые корректировки все-таки будут внесены.
«Некоторые элементы дизайна интерьера обновлены, естественно, вывески меняются. Но сам ресторан для гостя должен сохранить свою аутентичность. То есть человек приходит и узнает, что он четко попал в бренд, который он любит, где вкусы ему знакомы. Конечно, мы будем апгрейдить дизайн, но в данный момент мы стараемся не ломать матрицу. Поэтому текущие интерьеры Rostiс’s очень похожи на KFC», — подчеркнул бизнесмен Константин Котов.
В целом ребрендинг заключался в смене названия сети и незначительной адаптации фирменного стиля.
«В кейсе KFC-Rostic's фокус был на бесшовность изменений, с бережным отношением к ценностям бренда при использовании новых визуальных систем. Я уверен, что наша совместная работа с командой заказчика и партнерами удалась», — дал комментарий Алексей Андреев, управляющий партнер брендингового агентства Depot.
Ребрендинг будет проводиться поэтапно и в целом станет незаметным для посетителей ресторана. Отмечается, что окончательные даты, когда он закончится, в настоящий момент не установлены для регионов. Соответствующие данные были представлены пресс-службой KFC&ROSTIC’S.
Согласно сведениям, представленным на официальном сайте KFC, в России функционирует свыше 1000 ресторанов, 19 из которых расположены именно в Омске. Данная сеть фастфуда является наиболее крупной по числу заведений в стране.