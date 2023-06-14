На полях ПМЭФ-2023 РЭО и Чукотка договорились о реализации проектов по объектам ТКО

Posted Сегодня, 16:10
Published Сегодня, 16:10
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
Подписание документа состоялось на полях XXVI Петербургского международного экономического форума.
На площадке ПМЭФ-2023 РЭО и чукотские власти договорились о запуске проекта по возведению на территории региона новых современных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), пишет vostokmedia.com.
«Подписано соглашение с Чукоткой, которое предполагает сотрудничество в сфере обращения с ТКО, в том числе в рамках реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ национального проекта „Экология“, — рассказал Денис Буцаев.
Глава РЭО упомянул, что стороны будут заниматься совместной реализацией инвестпроектов на территории Чукотки. В том числе речь идет о концессионных проектах.
Заключенное соглашение содержит в себе такие положения, как привлечение финансирования для реализации проектов, возможность поддержки со стороны Российского экологического оператора, помощь в организационных вопросах в сфере обращения с ТКО, а также информационное взаимодействие.
Глава Чукотки Владислав Кузнецов отметил, что благодаря сотрудничеству с РЭО в регионе появится современная инфраструктура по обращению с отходами. В том числе речь идет о сортировке и утилизации мусора. По словам главы региона, концессионный механизм только ускорит реализацию таких проектов. Это значит, что к решению вопроса свалок можно будет приступить быстрее. Документы с инвестором о строительстве и эксплуатации мусороперерабатывающего комплекса в Певеке уже подписаны. Мощность переработки составит порядка полутора тысяч тонн в год, подытожил Кузнецов.