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На полях ПМЭФ-2023 РЭО и Чукотка договорились о реализации проектов по объектам ТКО

14 июня 2023, 16:10
Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев и врио губернатора Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с ТКО.

Подписание документа состоялось на полях XXVI Петербургского международного экономического форума.

На площадке ПМЭФ-2023 РЭО и чукотские власти договорились о запуске проекта по возведению на территории региона новых современных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), пишет vostokmedia.com.

«Подписано соглашение с Чукоткой, которое предполагает сотрудничество в сфере обращения с ТКО, в том числе в рамках реализации федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ национального проекта „Экология“, — рассказал Денис Буцаев.

Глава РЭО упомянул, что стороны будут заниматься совместной реализацией инвестпроектов на территории Чукотки. В том числе речь идет о концессионных проектах.

Заключенное соглашение содержит в себе такие положения, как привлечение финансирования для реализации проектов, возможность поддержки со стороны Российского экологического оператора, помощь в организационных вопросах в сфере обращения с ТКО, а также информационное взаимодействие.

Глава Чукотки Владислав Кузнецов отметил, что благодаря сотрудничеству с РЭО в регионе появится современная инфраструктура по обращению с отходами. В том числе речь идет о сортировке и утилизации мусора. По словам главы региона, концессионный механизм только ускорит реализацию таких проектов. Это значит, что к решению вопроса свалок можно будет приступить быстрее. Документы с инвестором о строительстве и эксплуатации мусороперерабатывающего комплекса в Певеке уже подписаны. Мощность переработки составит порядка полутора тысяч тонн в год, подытожил Кузнецов.

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