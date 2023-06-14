На полях ПМЭФ-2023 РЭО и Чукотка договорились о реализации проектов по объектам ТКО

Глава Чукотки Владислав Кузнецов отметил, что благодаря сотрудничеству с РЭО в регионе появится современная инфраструктура по обращению с отходами. В том числе речь идет о сортировке и утилизации мусора. По словам главы региона, концессионный механизм только ускорит реализацию таких проектов. Это значит, что к решению вопроса свалок можно будет приступить быстрее. Документы с инвестором о строительстве и эксплуатации мусороперерабатывающего комплекса в Певеке уже подписаны. Мощность переработки составит порядка полутора тысяч тонн в год, подытожил Кузнецов.