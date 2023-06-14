На дорогах Омска за один день поймали 21 пьяного водителя

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 11:04
Updated Сегодня, 11:04
В Омске прошел рейд по выявлению пьяных водителей на дорогах, сообщили сегодня, 14 июня, в пресс-службе регионального ГИБДД. Всего инспекторы зафиксировали 315 нарушений правил дорожного движения.
В нетрезвом состоянии за рулем находился 21 человек, еще 24 водителя ездили без прав. Также было зафиксировано 17 нарушений при перевозке детей.
«В ходе мероприятия автоинспекторы проводили профилактические беседы с водителями, напомнили о влиянии алкоголя на организм человека, об ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также вручали тематические листовки», — рассказали в Госавтоинспекции.
В областном ГИБДД просят омичей сообщать о фактах управления автомобилем в нетрезвом виде по телефонам: 8 (3812) 79-20-10, 79-35-04 или 02.