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На дорогах Омска за один день поймали 21 пьяного водителя

14 июня 2023, 11:02
Фото: 1MI
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Еще 24 человека ездили за рулем без водительских прав.

В Омске прошел рейд по выявлению пьяных водителей на дорогах, сообщили сегодня, 14 июня, в пресс-службе регионального ГИБДД. Всего инспекторы зафиксировали 315 нарушений правил дорожного движения.

В нетрезвом состоянии за рулем находился 21 человек, еще 24 водителя ездили без прав. Также было зафиксировано 17 нарушений при перевозке детей.

«В ходе мероприятия автоинспекторы проводили профилактические беседы с водителями, напомнили о влиянии алкоголя на организм человека, об ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также вручали тематические листовки», — рассказали в Госавтоинспекции.

В областном ГИБДД просят омичей сообщать о фактах управления автомобилем в нетрезвом виде по телефонам: 8 (3812) 79-20-10, 79-35-04 или 02.

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