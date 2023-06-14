Мелатонин и его негативные последствия: что говорит специалист

Posted Сегодня, 06:10
Published Сегодня, 06:10
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Updated Сегодня, 06:35
Однако, если вы систематически игнорируете свой циркадный ритм (ведёте бессонный образ жизни, смотрите фильмы или новости), то мелатонин будет бесполезным, и на его место придёт другой гормон — кортизол, который вызывает стресс.
Кристина Малюкова, профессиональный диетолог, утверждает, что после 7:00 мелатонин перестаёт быть вырабатываемым. Выспаться до бесконечности не стоит.
Некоторые люди считают, что просто попивая мелатонин, они получат здоровый, крепкий сон. Это может работать, но такое лечение создаёт сильную зависимость. Если злоупотреблять им, то организм прекратит производить свой мелатонин, и человек не сможет заснуть без порции медикаментов. Поэтому, пить мелатонин нужно правильно, с участием грамотного специалиста, и использовать его только по назначению.
Кристина Малюкова напоминает о важности естественного мелатонина для здоровья. Если у вас достаточно этого гормона, он также помогает регулировать выработку грелина — гормона голода. Вот почему люди, которые мало спят, славятся своей склонностью ходить к холодильнику ночью. Мелатонин также:
— Регулирует процессы пищеварения.
— Участвует в регулировании различных гормонов желудочно-кишечного тракта.
— Повышает выработку тестостерона.
— Активирует работу митохондрий, в результате чего расход энергии увеличивается, а масса тела контролируется.
Эксперт отмечает, что усиливание мелатонина с помощью синтетических добавок крайне нежелательно, так как они создают привыкание и подавляют природную работу мелатонина. Но вы можете помочь ему самому производиться, следуя нескольким правилам: засыпать до 23:00, в хорошо проветренной и затемнённой комнате; избегать использования телефона перед сном и насыщать свою жизнь более позитивными новостями и действиями.