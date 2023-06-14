Мелатонин и его негативные последствия: что говорит специалист

Некоторые люди считают, что просто попивая мелатонин, они получат здоровый, крепкий сон. Это может работать, но такое лечение создаёт сильную зависимость. Если злоупотреблять им, то организм прекратит производить свой мелатонин, и человек не сможет заснуть без порции медикаментов. Поэтому, пить мелатонин нужно правильно, с участием грамотного специалиста, и использовать его только по назначению.