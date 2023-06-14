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Квартиры в двух аварийных домах Омска изымут для муниципальных нужд

14 июня 2023, 11:51
Фото: 1MI
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На участках в дальнейшем планируется построить новые здания.

В Омске для муниципальных нужд изымут квартиры в двух аварийных домах по адресам улица 50 лет Профсоюзов, 85 и улица Сибирская, 45. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Шелест 13 июня. На участках в дальнейшем планируется построить новые жилые дома.

«Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 55:36:050207:3517 площадью 2886 кв. м, расположенный по адресу: город Омск, улица 50 лет Профсоюзов, на земельном участке расположен многоэтажный жилой дом № 85, с видом разрешенного использования: для размещения домов многоэтажной жилой застройки», — говорится в документе.

Аналогичное постановление касается и дома на улице Сибирской. Там площадь изымаего участка составляет 958 квадратных метров.

Сергей Шелест сам и проконтролирует исполнение своих постановлений.

В начале июня сразу в нескольких омских домах у собственников решили изъять их квартиры и комнаты. В список попали 8 объектов. Площадь участков составляет около 8 тысяч квадратных метров.

В Омске для муниципальных нужд у жильцов изымают квартиры в восьми аварийных домах
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#Евгений Игишев#Аварийное жилье#Аварийное здание#Мэрия#Сергей шелест#Переселение#Переселение из аварийного жилья#Город#Общество#Омск#Омская область
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