Квартиры в двух аварийных домах Омска изымут для муниципальных нужд

В Омске для муниципальных нужд изымут квартиры в двух аварийных домах по адресам улица 50 лет Профсоюзов, 85 и улица Сибирская, 45. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Шелест 13 июня. На участках в дальнейшем планируется построить новые жилые дома.