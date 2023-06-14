Квартиры в двух аварийных домах Омска изымут для муниципальных нужд

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
В Омске для муниципальных нужд изымут квартиры в двух аварийных домах по адресам улица 50 лет Профсоюзов, 85 и улица Сибирская, 45. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Шелест 13 июня. На участках в дальнейшем планируется построить новые жилые дома.
«Изъять для муниципальных нужд земельный участок с кадастровым номером 55:36:050207:3517 площадью 2886 кв. м, расположенный по адресу: город Омск, улица 50 лет Профсоюзов, на земельном участке расположен многоэтажный жилой дом № 85, с видом разрешенного использования: для размещения домов многоэтажной жилой застройки», — говорится в документе.
Аналогичное постановление касается и дома на улице Сибирской. Там площадь изымаего участка составляет 958 квадратных метров.
Сергей Шелест сам и проконтролирует исполнение своих постановлений.
В начале июня сразу в нескольких омских домах у собственников решили изъять их квартиры и комнаты. В список попали 8 объектов. Площадь участков составляет около 8 тысяч квадратных метров.