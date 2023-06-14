Команда ОмГУ стала чемпионом студенческой хоккейной лиги Омска

«Рад, что Омский НПЗ поддержал проект „Хоккей для всех“. Это дало нам широкие возможности для проведения самых разных активностей. Например, в прошлом году все команды студенческого первенства играли в одной группе между собой. Победители выходили в плей-офф и разыгрывали между собой кубок. В этом сезоне мы полностью поменяли концепцию. Добавился еще один вуз, мы объединили большую часть всех высших учебных заведений и разделили команды на две группы», — рассказал президент омской федерации хоккея Михаил Лавриков.