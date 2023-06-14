Команда ОмГУ стала чемпионом студенческой хоккейной лиги Омска

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В студенческом первенстве по хоккею принимали участие сборные команды омских вузов. Турнир признали одним из самых зрелищных событий проекта «Хоккей для всех», который реализуется региональной федерацией хоккея и минспорта Омской области при поддержке ОНПЗ по программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
«Рад, что Омский НПЗ поддержал проект „Хоккей для всех“. Это дало нам широкие возможности для проведения самых разных активностей. Например, в прошлом году все команды студенческого первенства играли в одной группе между собой. Победители выходили в плей-офф и разыгрывали между собой кубок. В этом сезоне мы полностью поменяли концепцию. Добавился еще один вуз, мы объединили большую часть всех высших учебных заведений и разделили команды на две группы», — рассказал президент омской федерации хоккея Михаил Лавриков.
Так, в группу А вошли сильнейшие команды прошлого сезона: Омского автобронетанкового инженерного института, СибГУФКа, Омской академии МВД, ОмГУПС. В группе Б соревновались команды ОмГУ, СибАДИ, Омского колледжа профессиональных технологий, ОмГМУ, ОмГАУ. Победители групп сыграли между собой в суперфинале студенческого первенства. Он проходил на льду арены «Сибирский нефтяник» между командами ОмГУ и Автобронетанкового инженерного института. По итогам матча чемпионом СХЛ стала команда Омского государственного университета.
«Доступность массового спорта для омичей, повышение уровня их физической подготовки являются одним из главных направлений социальной деятельности Омского НПЗ. Спорт воспитывает характер, приучает к здоровому образу жизни. А хоккей для Омска — больше чем игра, неудивительно, что молодежь с удовольствием участвует в первенстве. Студенты с азартом включились в ледовые поединки, показав мастерство и волю к победе», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Напомним, «Хоккей для всех» объединил в себе различные спортивные соревнования и события. В рамках проекта в Омской области впервые за 30 лет прошло масштабное региональное первенство по хоккею для детей, возрожденное при поддержке Омского НПЗ. Также федерация хоккея Омской области организовала для юных спортсменов серию мастер-классов со знаменитыми хоккеистами. Кроме того, проект развивает в регионе и женский хоккей — в прошлом году была сформирована команда «Омская ракета», а в сентябре состоится турнир по хоккею для девочек младшего возраста.