Кибермошенники похитили более 500 млн строк данных о 80 млн россиян

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:03
Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, раскрыл, что в теневом интернете, ориентированном против России, действуют около миллиона русскоязычных мошенников, находящихся в разных странах, но часто их точное местоположение остается неизвестным. Тем не менее, именно Россия и российские организации являются главными целями этих кибермошенников, активно действующих в русскоязычном киберпространстве, пишет Общественная служба новостей.
Кузнецов отметил, что в теневом интернете доступен широкий спектр сервисов, находящихся в облачной инфраструктуре и представляющих собой готовые колл-центры с персональными данными граждан. Отвечая на вопрос о количестве россиян, чьи данные доступны в этих базах, Кузнецов заявил, что это число приближается к 80 миллионам человек.
Украденные строки данных уже превышают 500 миллионов, но некоторая информация может дублироваться, а содержание в них может отличаться.