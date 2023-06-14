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Кибермошенники похитили более 500 млн строк данных о 80 млн россиян

14 июня 2023, 06:02
По информации, опубликованной агентством РИА Новости, кибермошенники удалось похитить более 500 миллионов строк данных, касающихся почти 80 миллионов российских граждан.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, раскрыл, что в теневом интернете, ориентированном против России, действуют около миллиона русскоязычных мошенников, находящихся в разных странах, но часто их точное местоположение остается неизвестным. Тем не менее, именно Россия и российские организации являются главными целями этих кибермошенников, активно действующих в русскоязычном киберпространстве, пишет Общественная служба новостей.

Кузнецов отметил, что в теневом интернете доступен широкий спектр сервисов, находящихся в облачной инфраструктуре и представляющих собой готовые колл-центры с персональными данными граждан. Отвечая на вопрос о количестве россиян, чьи данные доступны в этих базах, Кузнецов заявил, что это число приближается к 80 миллионам человек.

Украденные строки данных уже превышают 500 миллионов, но некоторая информация может дублироваться, а содержание в них может отличаться.

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