Кибермошенники похитили более 500 млн строк данных о 80 млн россиян

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, раскрыл, что в теневом интернете, ориентированном против России, действуют около миллиона русскоязычных мошенников, находящихся в разных странах, но часто их точное местоположение остается неизвестным. Тем не менее, именно Россия и российские организации являются главными целями этих кибермошенников, активно действующих в русскоязычном киберпространстве, пишет Общественная служба новостей.