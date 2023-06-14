В Госдуму внесли предложение о пересмотре условий получения красного аттестата

Выпускники с отличными оценками и золотыми медалями имеют определенное преимущество перед другими студентами. Однако это не всегда достаточно для поступления в престижные университеты. В связи с этим в ГД РФ предложили дополнительно поощрять выпускников, заканчивающих школу с красным аттестатом.