В Госдуму внесли предложение о пересмотре условий получения красного аттестата

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:46
Депутат Сергей Алтухов отметил, что вузы самостоятельно определяют степень ценности золотой медали и красного аттестата. Например, в региональных учебных заведениях красный аттестат может давать дополнительные 10-15 баллов, в то время как в московских вузах его значение снижается до 3-5 баллов, что соответствует достижениям в нормах ГТО, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Алтухов предлагает изменить подход, чтобы подтолкнуть студентов к достижению отличных результатов. Он предлагает учитывать не только оценки за 9-11 классы, но также расширить критерии отбора лучших учеников, включая внеклассные достижения.
Он подчеркнул важность участия во внеклассных мероприятиях, волонтерских проектах и достижений в олимпиадах и научных конференциях. Такой подход поможет предотвратить преобразование «тихих хорошистов» в золотых медалистов только за счет связей.