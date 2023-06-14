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Госдума рассматривает инициативу о бесплатном обучении отличников в технических вузах

14 июня 2023, 06:46
В современной системе образования, медалисты имеют примерно одинаковые шансы на поступление в вузы по сравнению с троечниками. Член Государственной Думы Дмитрий Гусев убежден, что власти должны вернуть лучшее, что было в советской образовательной системе.

Он отмечает, что старательные студенты не получают должного поощрения, так как в конечном итоге все решает количество баллов ЕГЭ, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Мы потеряли многое в науке, технологиях и производстве за последние десятилетия, когда высшее образование стало привилегией для тех, кто может его оплатить. Вместо того, чтобы вырастить квалифицированных специалистов, блестящих ученых и технологических гениев, мы вырастили поколения людей, которые купили свои дипломы», — заявил депутат.

Гусев считает, что России сейчас особенно необходимы высококвалифицированные специалисты, включая технарей и ученых.

«В стратегических областях образование должно быть бесплатным», — предложил депутат.

Кроме того, он отмечает, что на престижные направления, включая технические специальности, должен быть бесплатный набор отличников.

«Это касается выпускников с красными аттестатами. Настоящая элита страны должна снова состоять из самых образованных молодых людей. И только благодаря им мы сможем построить новое будущее России», — заключил Гусев.

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