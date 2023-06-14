Госдума рассматривает инициативу о бесплатном обучении отличников в технических вузах

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Он отмечает, что старательные студенты не получают должного поощрения, так как в конечном итоге все решает количество баллов ЕГЭ, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Мы потеряли многое в науке, технологиях и производстве за последние десятилетия, когда высшее образование стало привилегией для тех, кто может его оплатить. Вместо того, чтобы вырастить квалифицированных специалистов, блестящих ученых и технологических гениев, мы вырастили поколения людей, которые купили свои дипломы», — заявил депутат.
Гусев считает, что России сейчас особенно необходимы высококвалифицированные специалисты, включая технарей и ученых.
«В стратегических областях образование должно быть бесплатным», — предложил депутат.
Кроме того, он отмечает, что на престижные направления, включая технические специальности, должен быть бесплатный набор отличников.
«Это касается выпускников с красными аттестатами. Настоящая элита страны должна снова состоять из самых образованных молодых людей. И только благодаря им мы сможем построить новое будущее России», — заключил Гусев.