Госдума рассматривает инициативу о бесплатном обучении отличников в технических вузах

«Мы потеряли многое в науке, технологиях и производстве за последние десятилетия, когда высшее образование стало привилегией для тех, кто может его оплатить. Вместо того, чтобы вырастить квалифицированных специалистов, блестящих ученых и технологических гениев, мы вырастили поколения людей, которые купили свои дипломы», — заявил депутат.