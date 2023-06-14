Главного инженера ОКБ оставили под стражей в Челябинске по делу о взятке

По версии следствия, Кадочников получил 2,3 миллиона рублей от бизнесмена Михаила Крысова за завышение объемов услуг по утилизации и вывозу жидких отходов из лечебного учреждения в Малой Сосновке. При этом причиненный ущерб областному бюджету оценивается в 8,6 миллиона рублей.