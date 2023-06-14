Главного инженера ОКБ оставили под стражей в Челябинске по делу о взятке

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
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«С учетом мнения прокурора, областной суд отклонил апелляцию стороны защиты и подтвердил решение Тракторозаводского районного суда», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Главный инженер обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), пишет ФедералПресс.
По версии следствия, Кадочников получил 2,3 миллиона рублей от бизнесмена Михаила Крысова за завышение объемов услуг по утилизации и вывозу жидких отходов из лечебного учреждения в Малой Сосновке. При этом причиненный ущерб областному бюджету оценивается в 8,6 миллиона рублей.