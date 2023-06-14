Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Главного инженера ОКБ оставили под стражей в Челябинске по делу о взятке

14 июня 2023, 10:12
Главного инженера ОКБ Вячеслава Кадочникова, который обвиняется в получении взятки и мошенничестве, суд Челябинска решил оставить в СИЗО. Защита просила смягчить наказание, ссылаясь на недостаточное состояние здоровья обвиняемого.

«С учетом мнения прокурора, областной суд отклонил апелляцию стороны защиты и подтвердил решение Тракторозаводского районного суда», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Главный инженер обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки), пишет ФедералПресс.

По версии следствия, Кадочников получил 2,3 миллиона рублей от бизнесмена Михаила Крысова за завышение объемов услуг по утилизации и вывозу жидких отходов из лечебного учреждения в Малой Сосновке. При этом причиненный ущерб областному бюджету оценивается в 8,6 миллиона рублей.

Подпишитесь
Турки в подмогу. В городе затягивают стройку дома для омичей из аварийного жилья
Сегодня, 07:16
В Омской области объявлено штормовое предупреждение из-за ливней с грозой
Сегодня, 10:37
Проект строительства транспортной развязки в центре Омска отправили на доработку
Сегодня, 10:45
Самолет управделами президента целый час кружил над Омском
Сегодня, 08:47
Животное погибло. В центре Омска мужчина на спор подстрелил кошку из пневматики
Сегодня, 07:25
Выявлены неблагоприятные последствия использования китайских самосвалов
Вчера, 09:55