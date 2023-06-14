Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:42

Published Сегодня, 02:42

Modified Сегодня, 02:44

Updated Сегодня, 02:44

Изображение материала

«Этот город — кладбище». В Омске второй день подряд объявляют режим НМУ

14 июня 2023, 02:42
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске второй день подряд объявляют режим НМУ

Неблагоприятный период продлится еще пару часов.

В Обь-Иртышском УГМС вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). По информации синоптиков, он продлится до 10:00 сегодняшнего дня. До этого времени вредные примеси будут оседать в городе из-за безветренной погоды.

Режим «черного неба» установили еще вечером, 13 июня, в 22:00. Жалобы от горожан в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» стали появляться примерно с этого времени. Так, жители Советского округа рассказали о запахе нефтепродуктов. К ним присоединились проживающие на Левом берегу.

«Невыносимая адская вонь на Левом, это какой-то ужас. Нет уже никакой надежды, этот город — кладбище. Хоть я и очень люблю Омск, но за последние лет семь уничтожен воздух полностью», — признался один из пользователей в комментариях.

Напомним, что режим НМУ объявляют второй день подряд. В это неблагоприятное время омичам лучше не открывать окна и не выходить на улицу. Ранее Город55 писал о том, как грязный воздух влияет на здоровье местных жителей.

Чистым воздухом не пахнет. В Омске после Дня России объявили режим НМУ
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Город#Здоровье#Выбросы#Режим нму#Режим черного неба
Подпишитесь
Турки в подмогу. В городе затягивают стройку дома для омичей из аварийного жилья
Сегодня, 07:16
Тест вандалов не пройден. Омичи сломали новые лавочки на улице Моторной
Сегодня, 06:57
Аварии никуда не спрячешь. В Омске из года в год сохраняются проблемы с отоплением
Сегодня, 06:23
Вечернее шоу. В омских Нефтяниках из-под земли возник грязевой фонтан
Сегодня, 06:13
Три недели тазиков. Омичам без предупреждения уменьшили температуру горячей воды
Сегодня, 05:23