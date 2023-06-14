«Этот город — кладбище». В Омске второй день подряд объявляют режим НМУ

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В Обь-Иртышском УГМС вновь объявили режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). По информации синоптиков, он продлится до 10:00 сегодняшнего дня. До этого времени вредные примеси будут оседать в городе из-за безветренной погоды.
Режим «черного неба» установили еще вечером, 13 июня, в 22:00. Жалобы от горожан в паблике «Проект „ДЫШИ! Омск“» стали появляться примерно с этого времени. Так, жители Советского округа рассказали о запахе нефтепродуктов. К ним присоединились проживающие на Левом берегу.
«Невыносимая адская вонь на Левом, это какой-то ужас. Нет уже никакой надежды, этот город — кладбище. Хоть я и очень люблю Омск, но за последние лет семь уничтожен воздух полностью», — признался один из пользователей в комментариях.
Напомним, что режим НМУ объявляют второй день подряд. В это неблагоприятное время омичам лучше не открывать окна и не выходить на улицу. Ранее Город55 писал о том, как грязный воздух влияет на здоровье местных жителей.