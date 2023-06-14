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Эксперты: Высокотехнологичная помощь по ОМС становится все более доступной

14 июня 2023, 16:35
Тридцать лет исполняется системе обязательного медицинского страхования в Российской Федерации. Представители средств массовой информации узнали об услугах, которые можно получить в рамках ОМС.

Издание пишет, что каждый гражданин Российской Федерации имеет право самостоятельно выбрать страховую медицинскую организацию (СМО). Поменять ее можно один раз в год, выбрав другую организацию из списка работающих в регионе. Также граждане имеют право самостоятельного выбора поликлиники. На сегодняшний день в рамках обязательного медицинского страхования работают государственные медучреждения и частные медицинские центры. Ознакомиться с их полным списком можно на сайте территориального фонда ОМС. Кроме этого, граждане России могут выбирать врачей: терапевта, педиатра, участкового педиатра, врача общей практики (семейного врача). Об этом сообщает kp.ru

В рамках обязательного медицинского страхования на безвозмездной основе проводятся компьютерная (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), ангиография и ряд других дорогостоящих инструментальных исследований. При этом на оказание разных видов медицинской помощи установлены предельные сроки. Например, граждане не должны ожидать очереди на рентген, УЗИ, МРТ, КТ и маммографию более четырнадцати дней со дня назначения врачом. Более сжатые сроки установлены для пациентов с подозрением на онкологические заболевания.

Ежегодно список высокотехнологичных видов медицинской помощи расширяется. Так, в текущем году в него включили операции по одномоментной замене всей аорты сердца, трансплантацию комплекса органов и т. д.

Ожидается, что к концу текущего года количество бесплатных процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) вырастет на восемнадцать процентов по отношению к показателю прошлого года и составит более восьмидесяти девяти с половиной тысяч.

Лечению больных онкологией уделяется повышенное внимание. В ОМС включены операции по удалению опухолей, а также разные схемы терапии.

«В рамках федерального проекта „Борьба с онкологическими заболеваниями“ в российских регионах создаются центры лучевой и протонной терапии», — рассказывает председатель ФФОМС Илья Баланин.

В рамках ОМС также можно получить стоматологическую помощь, объем которой включает лечение зубов и заболеваний полости рта, пломбирование и удаление зубов.

В рамках диспансеризации по ОМС можно узнать состояние сердечно-сосудистой системы, провериться на факторы риска сахарного диабета, пройти онкоскрининги.

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