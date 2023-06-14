Эксперты: Высокотехнологичная помощь по ОМС становится все более доступной

Издание пишет, что каждый гражданин Российской Федерации имеет право самостоятельно выбрать страховую медицинскую организацию (СМО). Поменять ее можно один раз в год, выбрав другую организацию из списка работающих в регионе. Также граждане имеют право самостоятельного выбора поликлиники. На сегодняшний день в рамках обязательного медицинского страхования работают государственные медучреждения и частные медицинские центры. Ознакомиться с их полным списком можно на сайте территориального фонда ОМС. Кроме этого, граждане России могут выбирать врачей: терапевта, педиатра, участкового педиатра, врача общей практики (семейного врача). Об этом сообщает kp.ru