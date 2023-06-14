Эксперты предлагают исключить практикующих врачей из судебных экспертиз

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
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Updated Сегодня, 06:06
По информации, опубликованной в газете «Известия», представители ОПИ обратились в Министерство здравоохранения с этим предложением, подчеркивая необходимость ужесточения процедуры проведения судебно-медицинских экспертиз.
ОПИ настаивает на введении более строгих требований к экспертам и организациям, допускаемым к выполнению судебных экспертиз, а также на исключении практикующих медиков из состава экспертов. По их мнению, участие врачей, работающих в медицинских учреждениях, в подобных экспертизах является неприемлемым, так как может привести к предвзятости при вынесении заключений. ОПИ предлагает привлекать полностью независимых экспертов, включая специалистов из вузов, для обеспечения объективной оценки случаев медицинских ошибок, пишет Общественная служба новостей.
Эта инициатива нашла свое основание в широко обсуждаемом случае Яны Шестаковой из Сочи, когда в результате операции по удалению раковой опухоли внутри ее тела был забыт инструмент. Олег Павлов, руководитель ОПИ, выразил уверенность, что исключение медиков из судебных экспертиз поможет предотвратить возможные пристрастия и обеспечит объективность в вынесении заключений.