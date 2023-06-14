Эксперты предлагают исключить практикующих врачей из судебных экспертиз

ОПИ настаивает на введении более строгих требований к экспертам и организациям, допускаемым к выполнению судебных экспертиз, а также на исключении практикующих медиков из состава экспертов. По их мнению, участие врачей, работающих в медицинских учреждениях, в подобных экспертизах является неприемлемым, так как может привести к предвзятости при вынесении заключений. ОПИ предлагает привлекать полностью независимых экспертов, включая специалистов из вузов, для обеспечения объективной оценки случаев медицинских ошибок, пишет Общественная служба новостей.