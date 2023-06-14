Дима Билан выступит на ретро-матче «Зенит» — сборная России в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, победитель «Евровидения-2008» представит свои самые известные хиты того времени, включая «Невозможное возможно» и «Believe».
Матч будет посвящен 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, а также завоеванию бронзовых медалей чемпионата Европы российской сборной. Событие состоится на стадионе «Газпром Арена» 15 июня, начало запланировано на 20:00 по московскому времени.