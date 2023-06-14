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Дима Билан выступит на ретро-матче «Зенит» — сборная России в Санкт-Петербурге

14 июня 2023, 10:25
Популярный российский певец Дима Билан выступит на ретро-матче между футбольным клубом «Зенит» и сборной России в Санкт-Петербурге, пишет Pravda.Ru.

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, победитель «Евровидения-2008» представит свои самые известные хиты того времени, включая «Невозможное возможно» и «Believe».

Матч будет посвящен 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и Суперкубке УЕФА, а также завоеванию бронзовых медалей чемпионата Европы российской сборной. Событие состоится на стадионе «Газпром Арена» 15 июня, начало запланировано на 20:00 по московскому времени.

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