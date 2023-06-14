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Published Сегодня, 09:14

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Частный сектор в центре Омска на один день останется без воды. Публикуем адреса

14 июня 2023, 09:14
Фото: 1MI
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В Омске в частном секторе в Центральном округе на один день отключат воду

Сотрудники «Росводоканала» проведут дезинфекцию водопровода.

В Центральном округе Омска на один отключат воду. Сотрудники «Росводоканала» проведут дезинфекцию водопровода.

Воды не будет с 11:00 до 19:00 часов по следующим адресам:

Ул. 1я Береговая, 3, 5, 5а, 14а, 16, 16б, 30;
Ул. Госпитальная, 24;

Водоразборные колонки: ул. 1-я Береговая — Октябрьская, 1-я Береговая, 32 и 1-я Береговая, 14.

Жителей просят запастись водой.

Напомним, что в Омске продолжаются сезонные отключения горячей воды. С графиком отключений можно ознакомиться в нашем материале:

Стал известен график отключения горячей воды летом в Омске
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#Евгений Игишев#Вода#Отключение воды#ОмскВодоканал#Ремонт водопровода#Город#Омск#Омская область
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