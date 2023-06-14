Частный сектор в центре Омска на один день останется без воды. Публикуем адреса

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
В Центральном округе Омска на один отключат воду. Сотрудники «Росводоканала» проведут дезинфекцию водопровода.
Воды не будет с 11:00 до 19:00 часов по следующим адресам:
Ул. 1я Береговая, 3, 5, 5а, 14а, 16, 16б, 30;
Ул. Госпитальная, 24;
Водоразборные колонки: ул. 1-я Береговая — Октябрьская, 1-я Береговая, 32 и 1-я Береговая, 14.
Жителей просят запастись водой.
Напомним, что в Омске продолжаются сезонные отключения горячей воды. С графиком отключений можно ознакомиться в нашем материале: