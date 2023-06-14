Буцаев: В ДФО на покупку и продажу вторсырья регионы разместили 41 лот

Электронная торговая площадка была запущена в сентябре 2022 года. Она предлагает вторичные ресурсы и сырье для покупки, продажи и заключения сделок по переработке. Также на площадке можно размещать заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителя (РОП).