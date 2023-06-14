Буцаев: В ДФО на покупку и продажу вторсырья регионы разместили 41 лот

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Приморский и Хабаровский края, а также Сахалинская область выделяются среди регионов ДФО по торговле вторичными ресурсами, отметил генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев. В общей сложности на площадке размещен 41 лот на сумму 30 млн рублей, пишет издание Vostokmedia.
Хабаровский край разместил 10 лотов на 10 млн рублей в категориях «Золошлаковые отходы» и «Полимеры». Приморский край разместил 16 лотов на 4 млн рублей в категориях «Стекло», «Полимеры» и «Макулатура». Сахалинская область подала 7 заявок на сумму 8 млн рублей в категориях «Золошлаковые отходы» и «Резина».
Руководитель проекта ЭТП ППК «РЭО» Заур Абдурахимов отметил, что функционал площадки постоянно расширяется и совершенствуется. В настоящее время на платформе зарегистрировано более 900 компаний, а объем выставленных лотов превышает 1 млрд рублей.
Электронная торговая площадка была запущена в сентябре 2022 года. Она предлагает вторичные ресурсы и сырье для покупки, продажи и заключения сделок по переработке. Также на площадке можно размещать заказы на исполнение лотов в рамках расширенной ответственности производителя (РОП).