Буцаев: РЭО организовал раздельный сбор отходов на ПМЭФ-2023

В рамках форума РЭО запустит мастерскую «Зеленый фургон», где посетители смогут увидеть станки для переработки пластика и принять участие в мастер-классах. Также компания проведет сессию под названием «На пути к переработке: от отходов к ресурсам», где будет обсуждаться создание экономики замкнутого цикла в России, сообщает издание rostovgazeta.ru.