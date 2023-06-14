Буцаев: РЭО организовал раздельный сбор отходов на ПМЭФ-2023

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В рамках форума РЭО запустит мастерскую «Зеленый фургон», где посетители смогут увидеть станки для переработки пластика и принять участие в мастер-классах. Также компания проведет сессию под названием «На пути к переработке: от отходов к ресурсам», где будет обсуждаться создание экономики замкнутого цикла в России, сообщает издание rostovgazeta.ru.
Руководитель РЭО Денис Буцаев отмечает, что участие в форуме имеет важное значение для развития экономики замкнутого цикла и экологизации форума. Организаторы хотят привлечь больше внимания к проблемам экологии. Для этого будут организованы раздельный сбор отходов и работа мастерской по их переработке.
В частности, в мастерской переработки отходов «Зеленый фургон» посетители смогут узнать о новых технологиях переработки и апсайклинге. Мастерская расположена рядом с пунктом контроля и досмотра в зоне G и будет открыта до окончания работы форума.