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Буцаев: РЭО организовал раздельный сбор отходов на ПМЭФ-2023

14 июня 2023, 14:19
Фото: Википедия
Российский экологический оператор принимает участие в XXVI Петербургском экономическом форуме, который проходит с 14 по 17 июня 2023 года.

В рамках форума РЭО запустит мастерскую «Зеленый фургон», где посетители смогут увидеть станки для переработки пластика и принять участие в мастер-классах. Также компания проведет сессию под названием «На пути к переработке: от отходов к ресурсам», где будет обсуждаться создание экономики замкнутого цикла в России, сообщает издание rostovgazeta.ru.

Руководитель РЭО Денис Буцаев отмечает, что участие в форуме имеет важное значение для развития экономики замкнутого цикла и экологизации форума. Организаторы хотят привлечь больше внимания к проблемам экологии. Для этого будут организованы раздельный сбор отходов и работа мастерской по их переработке.

В частности, в мастерской переработки отходов «Зеленый фургон» посетители смогут узнать о новых технологиях переработки и апсайклинге. Мастерская расположена рядом с пунктом контроля и досмотра в зоне G и будет открыта до окончания работы форума.

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