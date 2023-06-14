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Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Анализ рынка: какие города в России столкнулись с резким подорожанием новостроек

14 июня 2023, 07:25
Стоимость квадратного метра на первичном рынке набирает околонулевую динамику в России, сообщает газета «Известия», ссылаясь на данные федеральной компании «Этажи». За последние несколько месяцев цены почти изменились, а по сравнению с прошлым годом выросли на 3,6%.

Директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев объясняет, что причиной стагнации цен на первичном рынке является перенаправление потенциальных покупателей на вторичный рынок. Вторичный рынок предлагает широкий выбор квартир с дисконтом или полностью готовых для проживания, что позволяет избежать дополнительных затрат на аренду временного жилья и ремонт.

Несмотря на увеличение предложения на первичном рынке и умеренный спрос, эксперты отмечают, что не произошло обвала цен, на который рассчитывали многие потенциальные покупатели. Средняя цена квадратного метра на новостройках все же продемонстрировала небольшой рост. Единственное отрицательное изменение зафиксировано в Санкт-Петербурге, где цена упала на 0,3%.

Самый заметный рост цен отмечается в городах, таких как Челябинск (+3%), Самара (+2%), Омск (+1,9%), Новосибирск (+1,8%), Красноярск (+1,5%), Нижний Новгород и Казань (+1,4%), Воронеж (+1,2%), Москва и Краснодар (+1%).

Эксперты прогнозируют, что колебания в средней цене на первичном рынке будут продолжаться. В настоящее время цена квартир сильно зависит от покупательской активности, и большинство продаж осуществляются с индивидуальными скидками и бонусами, заключает эксперт.

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