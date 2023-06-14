Анализ рынка: какие города в России столкнулись с резким подорожанием новостроек

Несмотря на увеличение предложения на первичном рынке и умеренный спрос, эксперты отмечают, что не произошло обвала цен, на который рассчитывали многие потенциальные покупатели. Средняя цена квадратного метра на новостройках все же продемонстрировала небольшой рост. Единственное отрицательное изменение зафиксировано в Санкт-Петербурге, где цена упала на 0,3%.