Жительницу Челябинской области ожидает суд по обвинению в покушении на ребенка

Согласно информации, опубликованной на kursdela.biz, женщина из Челябинской области будет судиться за покушение на своего 11-месячного ребенка. Обвиняемая уже находится под стражей, а рассмотрение уголовного дела возьмет на себя городской суд Чебаркуля, пишет Pravda.Ru.