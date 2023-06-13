Жительницу Челябинской области ожидает суд по обвинению в покушении на ребенка

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
По словам следователей, подозреваемая жестоко обращалась с младенцем, что привело к ее лишению родительских прав.
Известно, что в прошлом году женщину и ее ребенка разместили в одном из медицинских учреждений региона. Из-за постоянных приступов плача сына, жительница Челябинска приняла решение «отомстить» ему. Врачи, проводившие обследование, выявили признаки жестокого обращения, которые серьезно ухудшили состояние ребенка. Женщина была передана в руки правоохранительных органов.