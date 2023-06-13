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Published Сегодня, 13:53

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Updated Сегодня, 13:55

Жительницу Челябинской области ожидает суд по обвинению в покушении на ребенка

13 июня 2023, 13:53
Согласно информации, опубликованной на kursdela.biz, женщина из Челябинской области будет судиться за покушение на своего 11-месячного ребенка. Обвиняемая уже находится под стражей, а рассмотрение уголовного дела возьмет на себя городской суд Чебаркуля, пишет Pravda.Ru.

По словам следователей, подозреваемая жестоко обращалась с младенцем, что привело к ее лишению родительских прав.

Известно, что в прошлом году женщину и ее ребенка разместили в одном из медицинских учреждений региона. Из-за постоянных приступов плача сына, жительница Челябинска приняла решение «отомстить» ему. Врачи, проводившие обследование, выявили признаки жестокого обращения, которые серьезно ухудшили состояние ребенка. Женщина была передана в руки правоохранительных органов.

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