Заместителем руководителя омской госжилинспекции назначили Ольгу Щербакову

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Новым заместителем руководителя Госжилинспекции Омской области стала Ольга Владимировна Щербакова. Об этом сообщили сегодня, 13 июня, в ведомстве.
Кроме того, уже сегодня состоялся ее первый рабочий день. Теперь Ольга Владимировна будет курировать вопросы в сфере коммунальных и эксплуатационных услуг, а также займется регулированием в сфере капитального ремонта и капитального строительства.
Ранее Ольга Щербакова исполняла обязанности начальника второго территориального отдела госжилинспекции Омской области.
Напомним, что в декабре 2022 года главой ведомства назначили Александра Киреева. А в этом году его предназначил врио губернатора Виталий Хоценко.