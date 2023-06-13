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Заместителем руководителя омской госжилинспекции назначили Ольгу Щербакову

13 июня 2023, 13:41
Фото: Госжилинспекция Омской области
Ольга Владимировна Щербакова
Ольга Владимировна уже приступила к своим обязанностям.

Новым заместителем руководителя Госжилинспекции Омской области стала Ольга Владимировна Щербакова. Об этом сообщили сегодня, 13 июня, в ведомстве.

Кроме того, уже сегодня состоялся ее первый рабочий день. Теперь Ольга Владимировна будет курировать вопросы в сфере коммунальных и эксплуатационных услуг, а также займется регулированием в сфере капитального ремонта и капитального строительства.

Ранее Ольга Щербакова исполняла обязанности начальника второго территориального отдела госжилинспекции Омской области.

Напомним, что в декабре 2022 года главой ведомства назначили Александра Киреева. А в этом году его предназначил врио губернатора Виталий Хоценко.

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