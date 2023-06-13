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Published Сегодня, 14:01

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Updated Сегодня, 14:03

Юрий Башмет: Наступающая эпоха приведет к появлению шедевров в искусстве

13 июня 2023, 14:01
Юрий Башмет, народный артист СССР, высказал уверенность в появлении шедевров в литературе, живописи и музыке в настоящее время, поскольку он видит остроту восприятия и большие темы, которые вдохновляют творческих людей.

Маэстро отметил, что наступление кульминации подразумевает уже ясное понимание, в то время как сейчас мы находимся в периоде крещендо, который является самым интересным этапом. В преддверии запуска своего образовательного курса на базе Академии творческих индустрий «Меганом», который состоится с 16 по 23 июля, Башмет рассказал газете «Известия» о плавильном котле талантов, новых идеях и концертах на стройплощадке.

Он также поделился своими воспоминаниями о посещении Академии творческих индустрий «Меганом» в Крыму, которая является ключевой частью арт-кластера «Таврида». Башмет отметил, что для него посещение «Тавриды» летом уже стало хорошей традицией. Он описал атмосферу творчества и поиска, которая царит на этом мероприятии, где каждый сантиметр пропитан искусством. Он выразил радость от встречи с интересными творческими личностями, некоторые из которых уже достигли определенных успехов, а другие все еще находятся в поиске, но обязательно найдут свое призвание.

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