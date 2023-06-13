Выявлены неблагоприятные последствия использования китайских самосвалов

Posted Сегодня, 09:55
Published Сегодня, 09:55
Modified Сегодня, 09:55
Updated Сегодня, 09:55
Издание inkazan.ru пишет, что на данный момент ⅔ рынка самосвалов занимает грузовой транспорт из Китая. Для сравнения: несколько лет назад этот показатель составлял двадцать пять процентов. По мнению участников рынка, это объясняется двумя основными причинами. Первая — правительство КНР активно поддерживает экспорт. Вторая — с текущего года китайская автомобильная промышленность перешла на экологический стандарт «Евро-6» и появилась необходимость продавать технику со стандартом на класс ниже. На данный момент там имеется около 150 тысяч таких грузовых автомобилей.
Глава сервисного центра «УралКам» Алексей Попшой отметил, что необходимо четко разграничивать виды тяжелых автомобилей. Эксперт объяснил, что самосвалы оснащены объемными кузовами и их постоянно перегружают, что причиняет вред автомобильным дорогам.
В результате снижения контроля за соблюдением весовых норм эксплуатанты покупают технику, не подходящую для определенных направлений эксплуатации. Такую спецтехнику могут использовать, к примеру, на строительных объектах в черте города. Следствием этого является повреждение дорог, увеличивается расходы в связи с его частым ремонтом. Отсюда вытекает второе последствие — рост количества аварий с участием китайской спецтехники.
Попшой подчеркнул, что китайские самосвалы оснащены слабой тормозной системой, что часто вызывает дорожно-транспортные происшествия.
В том числе при перегрузке у самосвалов большой тормозной путь и они более сложны в управлении на дорогах. Так, в конце мая на трассе Ростов — Азов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух зерновозов китайского производства: водитель большегруза FAW врезался в припаркованный у обочины грузовик той же марки. Чуть ранее произошла серьезная авария на Урале: тягач из Китая столкнулся с легковушкой Renault Sandero, которая остановилась для поворота. В результате находившиеся на заднем сиденье легкового авто два ребенка получили серьезные травмы.
Проблема обслуживания и ремонта грузовых автомобилей из Китая также стоит остро: для некоторых из них в автосервисах нет специальных автомобильных запчастей и комплектующих.
«У определенных марок гарантийное обслуживание вообще отсутствует в некоторых городах, например в Челябинске его нет. Только тягач Sitrak вот сейчас появился, у них торговая сеть и гарантийность развивается, с другими марками — беда. С запчастями тоже дефицит. В пандемийное время достать их было просто невозможно, поставки были настолько длительные, что машины могли простоять по три месяца», — рассказал Попшой.
Еще одной причиной является недостаточно высокое качество таких грузовых транспортных средств.
«Если мы пройдемся детально, то это и холодная кабина, и проблемная электрика, и негерметичность, то есть попадание влаги и гниение. Также у них слабая ходовая часть: от ТО до ТО — 50 тысяч км, причем проблема в том, что у них выходит из строя ось, и если заказывать ее, то под конкретным номером может прийти абсолютно другой размер», — отметил начальник сервисного центра.