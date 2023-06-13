Выявлены неблагоприятные последствия использования китайских самосвалов

«Если мы пройдемся детально, то это и холодная кабина, и проблемная электрика, и негерметичность, то есть попадание влаги и гниение. Также у них слабая ходовая часть: от ТО до ТО — 50 тысяч км, причем проблема в том, что у них выходит из строя ось, и если заказывать ее, то под конкретным номером может прийти абсолютно другой размер», — отметил начальник сервисного центра.