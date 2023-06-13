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Выявили энцефалит и боррелии. Почти 2,5 тысячи омичей пострадали от укусов клещей

13 июня 2023, 09:29
Фото: Город55
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В Омской области от укусов клещей пострадали уже 2496 человек, в том числе 729 детей

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.

На сегодняшний день в регионе от укусов клещей пострадали 1767 взрослых и 729 детей. Однако такое количество (2496 человек) не превышает среднемноголетних значений. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.

С начала года против клещевого энцефалита привились 68 тысяч омичей. Кроме того, в лабораториях обеспечена полная готовность. Сейчас уже исследовано 98% клещей снятых с людей:

  • заражены клещевым энцефалитом — 1,8%;
  • боррелиями — 9,7%;
  • зараженных возбудителями эрлихиоза — 0,9%;
  • анаплазмоза человека — 1%.

Также проводятся исследования клещей из объектов окружающей среды. Выяснилось, что зараженность вирусом клещевого энцефалита составляет 0,5%.

Напомним, что в этом году акарицидные обработки проведут на площади свыше 3 тысяч га. За прошедший период обработали большинство территорий кладбищ, парков и детских учреждений. Также в конце апреля обработали от клещей парк «Зеленый остров».

В Омской области с начала сезона клещи покусали больше 2 тысяч человек
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#Ксения Карагодина#Роспотребнадзор#Клещи#Укус клеща#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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