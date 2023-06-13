Выявили энцефалит и боррелии. Почти 2,5 тысячи омичей пострадали от укусов клещей

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
На сегодняшний день в регионе от укусов клещей пострадали 1767 взрослых и 729 детей. Однако такое количество (2496 человек) не превышает среднемноголетних значений. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Омской области.
С начала года против клещевого энцефалита привились 68 тысяч омичей. Кроме того, в лабораториях обеспечена полная готовность. Сейчас уже исследовано 98% клещей снятых с людей:
Также проводятся исследования клещей из объектов окружающей среды. Выяснилось, что зараженность вирусом клещевого энцефалита составляет 0,5%.
Напомним, что в этом году акарицидные обработки проведут на площади свыше 3 тысяч га. За прошедший период обработали большинство территорий кладбищ, парков и детских учреждений. Также в конце апреля обработали от клещей парк «Зеленый остров».