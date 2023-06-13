Владимир Путин обсуждает возможность новой волны мобилизации в России

Posted Сегодня, 19:21
Published Сегодня, 19:21
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
Путин подчеркнул, что некоторые общественные деятели высказывают мнение о необходимости привлечения еще одного миллиона бойцов, но решение зависит от поставленных целей. Он отметил, что уже набрано 150 000 контрактников и 156 000 человек присоединились к вооруженным силам добровольцами, пишет Общественная служба новостей.
Глава государства также отметил, что за последнюю неделю около 10 000 человек заключили контракты с военными. Министерство обороны подтвердило, что в настоящее время нет необходимости в мобилизации.