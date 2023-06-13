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Владимир Путин обсуждает возможность новой волны мобилизации в России

13 июня 2023, 19:21
Во время встречи с военными корреспондентами, президент России Владимир Путин высказал свои мысли о возможности проведения новой волны мобилизации в стране. Однако, он отметил, что на данный момент такие мероприятия не имеют смысла.

Путин подчеркнул, что некоторые общественные деятели высказывают мнение о необходимости привлечения еще одного миллиона бойцов, но решение зависит от поставленных целей. Он отметил, что уже набрано 150 000 контрактников и 156 000 человек присоединились к вооруженным силам добровольцами, пишет Общественная служба новостей.

Глава государства также отметил, что за последнюю неделю около 10 000 человек заключили контракты с военными. Министерство обороны подтвердило, что в настоящее время нет необходимости в мобилизации.

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