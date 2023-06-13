Владимир Путин обсуждает возможность новой волны мобилизации в России

Во время встречи с военными корреспондентами, президент России Владимир Путин высказал свои мысли о возможности проведения новой волны мобилизации в стране. Однако, он отметил, что на данный момент такие мероприятия не имеют смысла.