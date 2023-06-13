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Верховный суд РФ расширяет возможности для обжалования результатов торгов

13 июня 2023, 18:53
Верховный суд Российской Федерации (ВС РФ) расширил возможности для обжалования результатов банкротных торгов, даже если они были проведены в соответствии с законом, сообщает издание «Ъ».

Теперь изменение условий договора с победителем торгов может послужить основанием для отмены этих результатов. Это особенно актуально в случаях, когда на продажу выставленное арестованное имущество ограничивает количество потенциальных участников и приводит к снижению цены, пишет Общественная служба новостей.

Согласно решению ВС РФ, снятие ареста с имущества до заключения договора вызывает сомнения в законности проведения процедуры.

Юристы отмечают, что это решение способствует защите прав кредиторов. Однако они предвидят снижение интереса к участию в банкротных торгах из-за растущего риска обжалования результатов.

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