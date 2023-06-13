Верховный суд РФ расширяет возможности для обжалования результатов торгов

Теперь изменение условий договора с победителем торгов может послужить основанием для отмены этих результатов. Это особенно актуально в случаях, когда на продажу выставленное арестованное имущество ограничивает количество потенциальных участников и приводит к снижению цены, пишет Общественная служба новостей.