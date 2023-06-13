Верховный суд РФ расширяет возможности для обжалования результатов торгов

Posted Сегодня, 18:53
Published Сегодня, 18:53
Modified Сегодня, 18:55
Updated Сегодня, 18:55
Теперь изменение условий договора с победителем торгов может послужить основанием для отмены этих результатов. Это особенно актуально в случаях, когда на продажу выставленное арестованное имущество ограничивает количество потенциальных участников и приводит к снижению цены, пишет Общественная служба новостей.
Согласно решению ВС РФ, снятие ареста с имущества до заключения договора вызывает сомнения в законности проведения процедуры.
Юристы отмечают, что это решение способствует защите прав кредиторов. Однако они предвидят снижение интереса к участию в банкротных торгах из-за растущего риска обжалования результатов.