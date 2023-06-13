В Пермском крае задержали мужчину с 7кг наркотиков

Мужчины были арестованы. Согласно информации из телеграм-канала Shot, один из задержанных — 38-летний пассажир Haval — является младшим инспектором в исправительной колонии №12, расположенной в Нижнем Тагиле. Обоим подозреваемым предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Также не исключается, что они действовали не в одиночку и имели соучастников в этом преступлении.