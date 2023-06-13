В Пермском крае задержали мужчину с 7кг наркотиков

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
По данным «ФедералПресс» из ГУ МВД по Пермскому краю, правоохранители остановили автомобиль Haval, который управлял 35-летний житель Перми, на 484-м километре трассы «М-7 Волга». В машине также находился 38-летний пассажир. При осмотре внедорожника полицейские обнаружили 24 полимерных пакета. Согласно экспертизе, эти пакеты содержали наркотики общей массой 7 килограмм, включая 3 килограмма мефедрона, которые были найдены в трех пакетах.
Мужчины были арестованы. Согласно информации из телеграм-канала Shot, один из задержанных — 38-летний пассажир Haval — является младшим инспектором в исправительной колонии №12, расположенной в Нижнем Тагиле. Обоим подозреваемым предъявлено обвинение в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Также не исключается, что они действовали не в одиночку и имели соучастников в этом преступлении.