В Омске выделили 2 млн рублей на отдых сирот и детей участников боевых действий

Согласно условиям контрактов, оздоровительной кампанией с круглосуточным пребыванием будут охвачены 70 детей ветеранов и погибших участников боевых действий в возрасте от 7 до 15 лет (на эти цели выделили 1 245 090 рублей) и 45 сирот от 7 до 17 лет (на их отдых направили 800 415 рублей).