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В Омске выделили 2 млн рублей на отдых сирот и детей участников боевых действий

13 июня 2023, 09:02
Фото: Город55
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Правда, сирот будет вдвое меньше, чем детей ветеранов боевых действий, а также погибших и пропавших без вести участников боевых действий.

На портале госзакупок появилось два тендера на оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей. В одном случае речь идет о детях ветеранов боевых действий и погибших (умерших), пропавших без вести участников боевых действий, во втором — о детях-сиротах. Заказчиком выступает БУ Омской области «Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних».

Стоимость человеко-дня одинаковая — 847 рублей. Смены должны быть не менее 21 дня по продолжительности. Вот только отдохнуть сможет почти вдвое меньше детей-сирот, чем детей ветеранов боевых действий и погибших участников боевых действий.

Согласно условиям контрактов, оздоровительной кампанией с круглосуточным пребыванием будут охвачены 70 детей ветеранов и погибших участников боевых действий в возрасте от 7 до 15 лет (на эти цели выделили 1 245 090 рублей) и 45 сирот от 7 до 17 лет (на их отдых направили 800 415 рублей).

Заявки на участие в закупке принимают до 22 июня, итоги торгов обещают подвести 26 июня. Срок оказания услуг по отдыху и оздоровлению также одинаковый — с даты заключения контракта по 1 сентября 2023 года, так что у потенциальных исполнителей контрактов будет примерно 2 месяца на организацию смен для 115 детей.

Напомним, омичи остались не довольны организацией отдыха в детском лагере «Иртышские зори». Первая смена стартовала 10 июня, но у родителей уже появились претензии к программе и вожатым лагеря.

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#Юлия Истомина#Детский лагерь#Отдых#Дети#Дети-сироты#Ветераны#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область
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