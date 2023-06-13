В Омске выделили 2 млн рублей на отдых сирот и детей участников боевых действий

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
На портале госзакупок появилось два тендера на оказание услуг по оздоровлению и отдыху детей. В одном случае речь идет о детях ветеранов боевых действий и погибших (умерших), пропавших без вести участников боевых действий, во втором — о детях-сиротах. Заказчиком выступает БУ Омской области «Дирекция программ в сфере оздоровления и отдыха несовершеннолетних».
Стоимость человеко-дня одинаковая — 847 рублей. Смены должны быть не менее 21 дня по продолжительности. Вот только отдохнуть сможет почти вдвое меньше детей-сирот, чем детей ветеранов боевых действий и погибших участников боевых действий.
Согласно условиям контрактов, оздоровительной кампанией с круглосуточным пребыванием будут охвачены 70 детей ветеранов и погибших участников боевых действий в возрасте от 7 до 15 лет (на эти цели выделили 1 245 090 рублей) и 45 сирот от 7 до 17 лет (на их отдых направили 800 415 рублей).
Заявки на участие в закупке принимают до 22 июня, итоги торгов обещают подвести 26 июня. Срок оказания услуг по отдыху и оздоровлению также одинаковый — с даты заключения контракта по 1 сентября 2023 года, так что у потенциальных исполнителей контрактов будет примерно 2 месяца на организацию смен для 115 детей.
Напомним, омичи остались не довольны организацией отдыха в детском лагере «Иртышские зори». Первая смена стартовала 10 июня, но у родителей уже появились претензии к программе и вожатым лагеря.