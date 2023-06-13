В Омске одобрили проект строительства новой дороги в жилом комплексе «Амурский-2»

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Городу55 стало известно о получении департаментом строительства омской мэрии разрешительного документа на строительство автомобильных дорог в жилом микрорайоне «Амурский-2». Проектная документация 9 июня 2023 года получила положительное заключение госэкспертизы.
Новая дорога протяженностью 1,3 км будет расположена на незастроенной территории между домами №3 по 1-му Амурскому проезду и № 4 по 2-му Амурскому проезду и будет примыкать к улице 21-й Амурской.
Ориентировочно строительство дорожного объекта обойдется в 284,6 млн рублей. При наличии необходимого финансирования работы начнутся в 2024 году.
«Строительство новых внутриквартальных дорог в „Амурском-2“ планируем выполнить за счет федерального проекта „Жилье“ государственной программы Российской Федерации „Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан“. Пакет документов по формированию заявки на участие сейчас готовится администрацией города в адрес регионального министерства строительства», — отметил замдиректора департамента строительства Михаил Сизов.
В депстрое уточнили, что проектную документацию разработал застройщик нового ЖК — компания «Стройбетон». Но в исполнителях работ — в заключении госэкспертизы — также указаны ООО «Экоми» и ООО «Промбезопасность».
Напомним, что застройкой Амура-2 занимается «СМУ-5 Стройбетон „Восточное“ — компания, связанная с семьей Золотовых. Учредителем этого ООО жена строителя Олега Золотова — Евгения Золотова — стала в июле 2021 года. Директором „СМУ-5 Стройбетон „Восточное“ является Игорь Воробьев. По итогам прошлого года, выручка компании составила 2,6 млрд рублей, уменьшившись на 5%, чистая прибыль наоборот выросла на 15% до 605,5 млн рублей.
ООО «Экоми», зарегистрированное в Омске, специализируется на «производстве электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельности по обеспечению их работоспособности». Руководит и владеет компанией Карлен Микарян.
Еще одно ООО — «Промбезопасность» — также прописано в Омске. Основным видом деятельности является торговля оптовая неспециализированная. Владеет компанией с самого основания Ольга Стукалова. Генеральным директором в ноябре 2021 года вместо Алексея Никитина стал Вадим Фокин.