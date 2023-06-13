В Омске одобрили проект строительства новой дороги в жилом комплексе «Амурский-2»

Напомним, что застройкой Амура-2 занимается «СМУ-5 Стройбетон „Восточное“ — компания, связанная с семьей Золотовых. Учредителем этого ООО жена строителя Олега Золотова — Евгения Золотова — стала в июле 2021 года. Директором „СМУ-5 Стройбетон „Восточное“ является Игорь Воробьев. По итогам прошлого года, выручка компании составила 2,6 млрд рублей, уменьшившись на 5%, чистая прибыль наоборот выросла на 15% до 605,5 млн рублей.