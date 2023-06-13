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В Москве задержали подозреваемого в убийстве депутата югорского парламента

13 июня 2023, 08:42
В Москве полиция задержала 36-летнего мужчину, который является подозреваемым в убийстве депутата югорского парламента Александра Колодича. Подозреваемый признался в ссоре с жертвой, когда его спросили о причинах своего поступка.

36-летний задержанный предоставил первые показания, пишет ФедералПресс. Тело депутата Александра Колодича было обнаружено в подвале его собственного дома в Новой Москве. Убийца похоронил тело и пытался напасть на жену депутата, которая услышала крики и спустилась в подвал. После этого подозреваемый покинул дом парламентария и рассказал о произошедшем своему брату, который в свою очередь сообщил о трагедии сыну убитого. Следует отметить, что убитый депутат был председателем комитета по бюджету, финансам и налоговой политике региональной думы.

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