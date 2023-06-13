В Минфине США признали заинтересованность стран в поиске альтернативы доллару

Джанет Йеллен заявила, что при введении санкций страны, которые могут стать объектом этих санкций, ищут другие инструменты для осуществления расчетов, не связанные с долларом. Она отметила, что такие поиски являются реакцией на санкции. Однако она также указала, что в настоящее время не видит значительных признаков отказа большинства стран от использования доллара в качестве резервной валюты.