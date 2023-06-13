В Минфине США признали заинтересованность стран в поиске альтернативы доллару

Posted Сегодня, 19:24
Published Сегодня, 19:24
Modified Сегодня, 19:26
Updated Сегодня, 19:26
Эту информацию сообщает РИА Новости, ссылаясь на выступление Йеллен перед палатой представителей Конгресса США, пишет Общественная служба новостей.
Джанет Йеллен заявила, что при введении санкций страны, которые могут стать объектом этих санкций, ищут другие инструменты для осуществления расчетов, не связанные с долларом. Она отметила, что такие поиски являются реакцией на санкции. Однако она также указала, что в настоящее время не видит значительных признаков отказа большинства стран от использования доллара в качестве резервной валюты.
Ранее бывший спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли выразил серьезную озабоченность по поводу угрозы, которую представляет Китай для США.