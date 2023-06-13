Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

В Госдуме предлагают пересмотреть требования к антитеррористической защите школ

13 июня 2023, 11:06
В Государственной Думе России поступило обращение о необходимости пересмотра постановления правительства № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов Министерства просвещения РФ».

Внесенные поправки в постановление в 2022 году предусматривают, что образовательные учреждения, расположенные в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек, не подлежат охране, пишет газета «Известия». Зампред комитета Госдумы по безопасности и член фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный направил соответствующее обращение вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.

Депутат отметил, что текущие нормативы приводят к тому, что в школах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек, отсутствует профессиональная охрана, а роль охраны возлагается на технический персонал. Он считает, что это несправедливо и неправильно, поскольку в крупных городах государственные школы имеют высший уровень охраны, в то время как в поселках и небольших школах это зависит от наличия средств на эти цели у родителей.

Депутат подчеркнул, что каждый родитель должен быть уверен, что отправляя своего ребенка в образовательное учреждение, он там гарантированно защищен.

Подпишитесь
Снова «город-сад»? К 2040 году в Омске должно стать в 2.5 раза больше деревьев
Сегодня, 12:46
Под ресторан или гостиницу. Для старинной казармы у Омской крепости ищут инвестора
Сегодня, 06:02
Стекла в крошку. В Омске неизвестные обстреляли из воздушки дома и машины
Сегодня, 10:49
На проведение сентябрьских выборов в Омской области потратят 360 млн рублей
Сегодня, 09:24
В Омске суд оправдал экс-замминистра Александра Фрикеля по делу о мошенничестве
Сегодня, 09:47
Успокоит трафик и снизит пробки. В Омске запустят «умную» транспортную систему
Сегодня, 06:16