В Госдуме предлагают пересмотреть требования к антитеррористической защите школ

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:08
Updated Сегодня, 11:08
Внесенные поправки в постановление в 2022 году предусматривают, что образовательные учреждения, расположенные в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек, не подлежат охране, пишет газета «Известия». Зампред комитета Госдумы по безопасности и член фракции «Единая Россия» Анатолий Выборный направил соответствующее обращение вице-премьеру, руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.
Депутат отметил, что текущие нормативы приводят к тому, что в школах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек, отсутствует профессиональная охрана, а роль охраны возлагается на технический персонал. Он считает, что это несправедливо и неправильно, поскольку в крупных городах государственные школы имеют высший уровень охраны, в то время как в поселках и небольших школах это зависит от наличия средств на эти цели у родителей.
Депутат подчеркнул, что каждый родитель должен быть уверен, что отправляя своего ребенка в образовательное учреждение, он там гарантированно защищен.