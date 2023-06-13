В Госдуме предлагают пересмотреть требования к антитеррористической защите школ

Депутат отметил, что текущие нормативы приводят к тому, что в школах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тысяч человек, отсутствует профессиональная охрана, а роль охраны возлагается на технический персонал. Он считает, что это несправедливо и неправильно, поскольку в крупных городах государственные школы имеют высший уровень охраны, в то время как в поселках и небольших школах это зависит от наличия средств на эти цели у родителей.