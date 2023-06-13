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Toyota отказалась от права на выкуп завода в Петербурге при продаже российских активо

13 июня 2023, 09:36
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, японский автомобильный концерн Toyota решил не сохранять опцион на выкуп завода в Санкт-Петербурге при продаже своих российских активов.

Вице-премьер подтвердил эту информацию, отметив, что активы завода были проданы ФГУП «НАМИ» без права на последующий выкуп, пишет Pravda.Ru.

Согласно материалу агентства РИА Новости, сборочные мощности завода Toyota в Петербурге будут использованы для производства грузового автомобиля БАЗ-S36A11, который планируется запустить на конвейер уже в 2024 году. Кроме того, новый владелец завода планирует начать сборку электрокаров E-Neva к 2026 году.

Ранее автомобильный эксперт предупредил о том, что при увеличении количества китайских автомобильных брендов на российском рынке не следует ожидать снижения цен на продукцию концерна «АвтоВАЗ».

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