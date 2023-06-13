Toyota отказалась от права на выкуп завода в Петербурге при продаже российских активо

Согласно материалу агентства РИА Новости, сборочные мощности завода Toyota в Петербурге будут использованы для производства грузового автомобиля БАЗ-S36A11, который планируется запустить на конвейер уже в 2024 году. Кроме того, новый владелец завода планирует начать сборку электрокаров E-Neva к 2026 году.