Toyota отказалась от права на выкуп завода в Петербурге при продаже российских активо

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Вице-премьер подтвердил эту информацию, отметив, что активы завода были проданы ФГУП «НАМИ» без права на последующий выкуп, пишет Pravda.Ru.
Согласно материалу агентства РИА Новости, сборочные мощности завода Toyota в Петербурге будут использованы для производства грузового автомобиля БАЗ-S36A11, который планируется запустить на конвейер уже в 2024 году. Кроме того, новый владелец завода планирует начать сборку электрокаров E-Neva к 2026 году.
Ранее автомобильный эксперт предупредил о том, что при увеличении количества китайских автомобильных брендов на российском рынке не следует ожидать снижения цен на продукцию концерна «АвтоВАЗ».