Стоимость квартир на первичном рынке ушла в стагнацию

По данным газеты «Известия», на первичном рынке недвижимости в России наблюдается стагнация цен уже несколько месяцев. Основной причиной этого является переключение потенциальных покупателей на вторичный рынок, где предлагается большой выбор квартир с возможностью приобрести их со скидкой или уже полностью готовых к проживанию. Это позволяет избежать дополнительных затрат на аренду временного жилья и ремонт в новой квартире.