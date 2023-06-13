Стоимость квартир на первичном рынке ушла в стагнацию

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
По данным газеты «Известия», на первичном рынке недвижимости в России наблюдается стагнация цен уже несколько месяцев. Основной причиной этого является переключение потенциальных покупателей на вторичный рынок, где предлагается большой выбор квартир с возможностью приобрести их со скидкой или уже полностью готовых к проживанию. Это позволяет избежать дополнительных затрат на аренду временного жилья и ремонт в новой квартире.
Эксперт отмечает, что несмотря на увеличивающееся предложение на первичном рынке и умеренный спрос, ожидаемого обвала цен все же не произошло, чего ожидали многие потенциальные покупатели.