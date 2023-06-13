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Стекла в крошку. В Омске неизвестные обстреляли из воздушки дома и машины

13 июня 2023, 10:49
Фото: Предоставлено Городу55
Автомобилистам приходится менять стекла после хулиганских выходок

На Левом берегу Омска неизвестные обстреляли автомобили из пневматического оружия

По словам местных жителей, с подобной проблемой они сталкиваются уже не первый раз, а заявления в полицию результата не принесли.

В редакцию Города55 обратились жители Левого берега. Омичи сообщили, что неизвестные обстреляли из пневматического оружия дома и автомобили в микрорайоне «Кузьминки».

«В период с 10 на 11 июня у нас на парковке Крупской, 13А было расстреляно из воздушки несколько машин. Торчат пульки, стекла в крошку. Участковый бездействует и на заявления нет никаких реакций. Наш дружный микрорайон устал уже несколько лет терпеть это безобразие», — сообщил читатель.

Местные жители переживают за безопасность детей и животных. Обстреливают окна и машины в микрорайоне не первый раз. Аналогичная проблема была и в марте. По словам, жильцов, заявления в полицию результата не принесли.

Фото: предоставлено Городу55

В середине мая на улице Химиков парень устроил стрельбу из пневматики по студентам общежития. Одна из пуль попала в нос 17-летнему молодому человеку. Позже по факту стрельбы завели уголовное дело.

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#Евгений Игишев#Стрелок#Воздушка#Пневматический пистолет#Полиция#Общество#Происшествия#Омск#Омская область
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