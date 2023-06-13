Спасатели отправились на поиски четырех пропавших туристов в Мурманской области

Posted Сегодня, 19:43
Published Сегодня, 19:43
Modified Сегодня, 19:45
Updated Сегодня, 19:45
Для проведения поисковых и спасательных операций на место были направлены спасатели из поисково-спасательного подразделения города Кандалакша, пишет Общественная служба новостей.
По информации, предоставленной пресс-службой регионального управления МЧС и ТАСС, группа туристов была зарегистрирована, и их маршрут проходил через озера Среднее Капустное, Канозеро, пороги Карежка, Падун, Белое море и реку Колвица. На данный момент в поисковые операции задействованы три спасателя.