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Спасатели отправились на поиски четырех пропавших туристов в Мурманской области

13 июня 2023, 19:43
Согласно сообщению пресс-службы главного управления МЧС по Мурманской области, спасательные службы были мобилизованы для поиска четырех туристов, которые не вышли на связь в назначенное время. Группа туристов состояла из четырех взрослых людей.

Для проведения поисковых и спасательных операций на место были направлены спасатели из поисково-спасательного подразделения города Кандалакша, пишет Общественная служба новостей.

По информации, предоставленной пресс-службой регионального управления МЧС и ТАСС, группа туристов была зарегистрирована, и их маршрут проходил через озера Среднее Капустное, Канозеро, пороги Карежка, Падун, Белое море и реку Колвица. На данный момент в поисковые операции задействованы три спасателя.

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