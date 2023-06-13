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Сидят по комнатам целый день. Омичи пожаловались на организацию отдыха детей в лагере

13 июня 2023, 06:56
Фото: 1MI
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Омичи пожаловались на организацию отдыха в детском лагере «Иртышские зори»

Претензии у родителей появились уже через пару дней после начала первой смены.

Омичи пожаловались на организацию отдыха в детском лагере «Иртышские зори». Первая смена в учреждении стартовала в минувшую субботу, 10 июня. Родители оставили претензии в официальном паблике летнего лагеря.

«Дети сидят по комнатам целый день в телефонах. Развлекательных и игровых мероприятий нет. Дети жалуются, что еда в столовой холодная», — рассказала омичка Ольга Мирова.

По отзывам, в лагере работают новые вожатые, которые не облают достаточными педагогическими навыками.

«Наши дети очень любят это место и всегда с радостью вспоминают и делятся впечатлениями еще долго после лагеря. Но то, что происходит сейчас — это неприемлемо. Я не хочу никого обидеть, но нынешний пед. отряд не имеет опыта. От этого страдают наши дети», — сообщила Ксения Шилова.

Ранее в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что этим летом в Омске будет работать 596 организаций отдыха и оздоровления детей, из них 30 загородных.

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#Евгений Игишев#Дети#Несовершеннолетние дети#Лагерь#Детский лагерь#Отдых#Летний отдых 2023#Омская область#Омск
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