Сидят по комнатам целый день. Омичи пожаловались на организацию отдыха детей в лагере

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Омичи пожаловались на организацию отдыха в детском лагере «Иртышские зори». Первая смена в учреждении стартовала в минувшую субботу, 10 июня. Родители оставили претензии в официальном паблике летнего лагеря.
«Дети сидят по комнатам целый день в телефонах. Развлекательных и игровых мероприятий нет. Дети жалуются, что еда в столовой холодная», — рассказала омичка Ольга Мирова.
По отзывам, в лагере работают новые вожатые, которые не облают достаточными педагогическими навыками.
«Наши дети очень любят это место и всегда с радостью вспоминают и делятся впечатлениями еще долго после лагеря. Но то, что происходит сейчас — это неприемлемо. Я не хочу никого обидеть, но нынешний пед. отряд не имеет опыта. От этого страдают наши дети», — сообщила Ксения Шилова.
Ранее в региональном Роспотребнадзоре сообщили, что этим летом в Омске будет работать 596 организаций отдыха и оздоровления детей, из них 30 загородных.