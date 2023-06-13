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Сергей Цыганов погиб при прыжке с парашютом

13 июня 2023, 13:51
Бизнесмен Сергей Цыганов, бывший владелец радиостанций «Русское радио — Рязань» и «Европа + Рязань», несчастным образом погиб в результате неудачного прыжка с парашютом, пишет Pravda.Ru.

По данным Telegram-канала Рязинформбюро, инцидент произошел в прошлые выходные в городе Коломна. Портал опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен сам момент происшествия.

Предварительно сообщается, что у 52-летнего бизнесмена не открылся парашют. С тяжелыми переломами бедренных костей Цыганов был немедленно доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.

В последнее время Сергей Цыганов занимался управлением сети медицинских клиник в Рязани.

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