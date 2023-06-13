Сергей Цыганов погиб при прыжке с парашютом

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
По данным Telegram-канала Рязинформбюро, инцидент произошел в прошлые выходные в городе Коломна. Портал опубликовал видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен сам момент происшествия.
Предварительно сообщается, что у 52-летнего бизнесмена не открылся парашют. С тяжелыми переломами бедренных костей Цыганов был немедленно доставлен в больницу, однако врачам не удалось спасти его жизнь.
В последнее время Сергей Цыганов занимался управлением сети медицинских клиник в Рязани.